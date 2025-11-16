Shiffrinová triumfom v Levi vylepšila svoj rekord. Začína to byť môj domov, potvrdila Američanka

Americká lyžiarska kráľovná Mikaela Shiffrinová zaznamenala v sobotu svoje 102. víťazstvo vo Svetovom pohári, keď dominovala v úvodnom slalome sezóny vo fínskom Levi. Tridsaťročná Shiffrinová, ktorá minulý rok vynechala väčšinu sezóny pre vážne zranenie, si víťazstvo zabezpečila už v prvom kole, kde skončila o viac ako sekundu pred najbližšou súperkou.
Zotavenie z minuloročného zranenia
Celkový čas 1:48,92 jej priniesol jasné prvenstvo. Shiffrinová bola najrýchlejšia v oboch kolách a o 1,66 sekundy predstihla albánsku reprezentantku Laru Colturiovú, ktorá práve v sobotu oslávila 19. narodeniny.
Na treťom mieste skončila nemecká lyžiarka Emma Aicherová, ktorá si vybojovala svoje prvé pódiové umiestnenie v slalome Svetového pohára. V podaní Shiffrinovej to bolo 65. víťazstvo v slalome a jasný dôkaz, že sa zotavila zo svojho minuloročného zranenia.
„Dôverovala som tréningu, ktorý som absolvovala s tímom. Počas leta sme odviedli skvelú prácu,“ povedala Shiffrinová a dodala.
Obrovský slalom v Söldene
„Posledným krokom bola mentálna príprava a tlačenie na maximum, a dnes som si preteky naozaj užila.“ Po deviatom víťazstve v Levi, kde drží rekord v počte triumfov na jednej trati, priznala, že sa v Laponsku cíti ako doma. „Začína to byť trochu ako domov,“ poznamenala.
„Veľmi som si tu užila pobyt a som šťastná, že som takto odštartovala dlhú sezónu.“ Na konci októbra skončila na štvrtom mieste v obrovskom slalome v rakúskom Söldene a víťazstvo vo Fínsku ju posunulo na čelo celkového poradia Svetového pohára 2025/2026, v ktorom vedie pred krajankou Paulou Moltzanovou o 20 bodov.
„Pre mňa bolo veľmi dôležité začať sezónu dobre, pretože som bola dlho zranená, takže hlavne z mentálnej stránky to bolo kľúčové. S prvými dvoma pretekmi zimy som veľmi spokojná,“ skonštatovala Shiffrinová.