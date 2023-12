Shiffrinová si pripísala už 93. víťazstvo v kariére, svoj suverénny výkon v slalome označila za superšťastný deň

Zatiaľ čo slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej (5. miesto) nevyšiel slalom v rakúskom Lienzi podľa predstáv, hviezda Američanky Mikaely Shiffrinovej opäť zažiarila v plnej kráse. Posledné preteky svetového pohára alpských lyžiarok v kalendárnom roku 2023 vyhrala s obrovským náskokom 2,34 s pred Nemkou Lenou Dürrovou a pripísala si rekordné 93. víťazstvo v kariére.

Bolo to siedme víťazstvo z posledných ôsmich účastí v koncoročnom slalome v Rakúsku, kde sa pravidelne strieda dejisko medzi Semmeringom a Lienzom. V roku 2021 Shiffrinová na tradičnom podujatí medzi sviatkami chýbala pre pozitívny test na koronavírus.

Ak ste vytrvalí, odmena sa dostaví

„Posledných pár rokov sa mi darí zlepšovať sa od úvodu sezóny až po tento bod a preteky v Rakúsku. Aj teraz do seba všetko správne zapadlo. A prečo je to tak? Platí stále to isté, ak ste vytrvalí a neúnavní v tom, čo robíte, odmena sa dostaví. A my sme s tímom počas Vianoc veľa trénovali,“ povedala Shiffrinová, päťnásobná držiteľa veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári.

Svoj suverénny výkon na kopci Schlossberg označila za superšťastný deň. „Ani neviem, ako by som to reálne zhodnotila. Cítila som sa na lyžiach perfektne, bol to pre mňa výnimočný deň,“ dodala 28-ročná Američanka, ktorá je štvornásobná majsterka sveta aj olympijská víťazka v slalome.

Jeden z najvyšších časových rozdielov

Jej piatkový triumf o 2,34 s bol siedmy najvyšší časových rozdiel medzi víťazkou a druhou v cieli v ženskom svetovom pohári v slalome. Shiffrinová sa podieľala až na štyroch zo siedmich rekordných čísel a aj na tom absolútne najvýraznejšom. V Aspene v rodnom Colorade v roku 2015 vyhrala s náskokom 3,07 s. Jej aktuálny slalomový triumf v Lienzi má poradové číslo 56 zo 107 štartov vo svetovom pohári.

„Spolu so štyrmi dňami tréningu som lyžovala šesť dní v kuse a už som ten nápor aj cítila. Chcem sa vždy cítiť na lyžiach čo najlepšie, aby som mohla naďalej víťaziť,“ dodala Shiffrinová.