Shiffrinová a Odermatt otvárajú sezónu so zrakom upretým na ZOH 2026

Američanka Mikaela Shiffrinová a Švajčiar Marco Odermatt otvárajú sezónu Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v rakúskom stredisku Sölden, pričom ich hlavným cieľom sú zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo.
Shiffrinová, ktorá má na konte rekordných 101 víťazstiev vo Svetovom pohári, získala zlato v slalome na ZOH v Soči 2014 a v obrovskom slalome v Pjongčangu 2018. Na OH v Pekingu 2022 neprešla cez prvé kolá svojich obľúbených disciplín. Po vážnom zranení z novembra minulého roka priznáva, že na forma stále „musí pracovať“.
„Je to neuveriteľná cesta od konca minulej sezóny, keď som mala úplný rozpad mysle a tela, až po súčasnosť,“ povedala Shiffrinová. Tento rok sa sústredí na slalom a obrovský slalom, pričom si nie je istá, či bude súťažiť aj v super-G.
„St. Moritz bude príležitosť zistiť, kde som v super-G,“ dodala. Zdôraznila tiež, že väčšina pretekárov sa snaží byť konzistentná počas celej sezóny, čo im pomáha na olympiáde.
So Shiffrinovou bude súčasťou amerického tímu aj Lindsey Vonnová, ktorá nedávno oslávila 41. narodeniny a stala sa najstaršou ženou na pódiu Svetového pohára. Vonnová sa zotavila po čiastočnej náhrade kolena a jej trénerom je bývalý nórsky šampión Aksel Lund Svindal.
Marco Odermatt, ktorý má štyri po sebe idúce celkové tituly v hodnotení Svetového pohára, olympijské zlato a tri tituly majstra sveta, je jedným z hlavných favoritov mužskej súťaže v obrovskom slalome. A nielen v Söldene.
„Mám už zlato z Pekingu, takže tlak je menší,“ povedal 27-ročný Švajčiar. Čaká ho náročný kalendár s pretekmi v zjazde, super-G a obrovskom slalome. Švajčiarsky tím dopĺňajú Franjo von Allmen, Loic Meillard, Alexis Monney, Stefan Rogentin a Thomas Tumler, ktorí dominovali na majstrovstvách sveta v Saalbachu.
Na štarte novej sezóny SP chýba Slovenka Petra Vlhová, ktorej prioritou je pripraviť sa na ZOH v Taliansku a na obhajobu zlata v slalome. V seriáli SP absentuje od januára 2024.