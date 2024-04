Sezóna sa pre Washington skončila, pre Fehérváryho to znamená možnú účasť na MS v hokeji 2024 (video)

Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil druhý gól vo vyraďovacej časti NHL, ale ďalšie už nepridá. Jeho Washington prehral vo štvrtom súboji 1. kola play-off Východnej konferencie na domácom ľade s tímom New York Rangers 2:4 a v sérii podľahol hladko 0:4 na zápasy.

Fehérváry ukončil play-off so ziskom troch bodov za dva góly a jednu asistenciu a stal sa najlepším strelcom Capitals vo vyraďovacej časti. Spoločne s Tomom Wilsonom ovládli s tromi bodmi produktivitu svojho tímu. Pre porovnanie, ruský kapitán Alexander Ovečkin zostal prvýkrát v kariére v play-off bez bodu.

Fehérváryho koniec sezóny v zámorí znamená, že ho môžu osloviť zostavovatelia slovenského tímu pre blížiace sa majstrovstvá sveta v Česku. Obranca s jeho univerzálnosťou by sa Craigovi Ramsaymu hodil, najmä ak s ním má skúsenosti z troch majstrovstiev sveta.

Odohral zápas vo veľkom štýle

Dvadsaťštyriročný Fehérváry odohral štvrtý zápas proti NY Rangers vo veľkom štýle. V 15. min prvej tretiny po časovanej prihrávke Alexeja Protasa vyrovnal na priebežných 1:1, keď brankárovi Rangers Igorovi Šesťorkinovi nepomohla ani odhodená hokejka.

Celkovo Fehérváry odohral 20:20 min s bilanciou gól, šesť „hitov„, tri strely a plusový bod. Stal sa treťou hviezdou zápasu, to prvou bol Rus v službách Rangers Artemij Panarin. Práve on strelil v 44. min v presilovke víťazný gól hostí. Celkovo Newyorčania strelili až tri góly v početnej výhode a to rozhodlo.

Nepremenili šance

„Hrali sme dobre v hre piatich proti piatim, ale nepremenili sme šance. V špeciálnych formáciách sme výrazne zaostali, o čom markantne vypovedajú čísla. Viac k tomu niet čo dodať,“ povedal partner Fehérváryho z obrany John Carlson.

„Každá zvládnutá presilovka je pre tím dôležitá, ale tá z tretej tretiny ešte dôležitejšia. Je to výnimočné, čo sa nám podarilo,“ skonštatoval Panarin na webe NHL.

Stav 3:1 pre favorizované tímy

V ďalších troch sériách 1. kola play-off je po nedeli stav 3:1 pre favorizované tímy.

Colorado zdolalo Winnipeg 5:1 aj zásluhou hetriku Valerija Ničuškina, Vancouver si poradil s domácim Nashvillom 4:3 po predĺžení, hoci prehrával 1:3, aj zásluhou troch gólov Brocka Boesera.

Edmonton vyhral na ľade Los Angeles 1:0 napriek tomu, že mal iba 13 striel na bránku. V bránke Oilers zažiaril Stuart Skinner s 33 zákrokmi a pripísal si prvý shutout v bojoch o Stanleyho pohár.

Kapitán Edmontonu Connor McDavid sa vďaka asistencii dostal na 10 bodov v play-off, čo sa mu podarilo už po piaty raz v kariére ako ôsmemu hráčovi v histórii.