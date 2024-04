Severské krimi Dievča v orlích pazúroch. Séria Millennium pokračuje!

Stieg Larsson napísal 3 diely svetoznámej krimi série Millennium, potom tragicky zahynul. Ďalšie 3 knihy napísal David Lagercrantz a teraz vychádza siedmy diel s názvom Dievča v orlích pazúroch . Autorkou je švédska spisovateľka Karin Smirnoff.

A opäť sa stretávame s obľúbenými postavami – hackerkou Lisbeth Salanderovou a investigatívnym novinárom Mikaelom Blomkvistom, ktorý zrazu zápasí so zmenami…

Tridsaťjeden rokov slúžil investigatívnej žurnalistike, ale napokon to nešlo. Musel si to priznať aj veľký Mikael Blomkvist.

Papierový časopis odchádza do hrobu a vstane z mŕtvych ako podcast. Podcast! To slovo odmieta čo len vysloviť. Písané slovo vyšlo z módy. Teraz si všetci vrátane neho majú skákať do reči. Aj menej by mu stačilo na to, aby si zúfal.

Norrland, divoký západ súčasného Švédska. V tieni reflektorov štokholmských médií sa na ďalekom severe odohráva zápas mafiánskych skupín a korporácií o prírodné zdroje a pôdu. Zločinecké gangy sa pri honbe za rozprávkovým bohatstvom nezastavia pred ničím.

Na sever vedie aj cesta Mikaela Blomkvista, ktorý sa má zúčastniť na svadbe svojej dcéry. Časopis Millennium sa zmenil na podcast a Blomkvist tak prišiel o pozíciu novinára. Netuší však, že na sever cestuje aj Lisbeth Salanderová, aby sa postarala o svoju neter. Ich cesty sa opäť skrížia a udalosti v mestečku Gasskas pripomenú Mikaelovi, že kariéru investigatívneho novinára ešte nemôže zavesiť na klinec.

„Stieg Larsson by bol pravdepodobne spokojnejší s Karin Smirnof ako s Lagercrantzom. Ona totiž vie rozvíjať témy, ktoré sú spoločensky aktuálne a skvele na to využíva románovú zápletku,“ tvrdí prekladateľ a škandinavista Jozef Zelizňák v podcaste Knižný kompas. Hovorí aj o fenoméne severských detektívok, o prekladaní, o Jo Nebsovi, či tejto novinke.

Jozef Zelizňák. Foto: Bux.sk

Vypočujte si knižný podcast:

Dievča v orlích pazúroch je temná severská detektívka o zle a nespravodlivosti, o podvodoch politikov, o všemocných peniazoch, o klimatických zmenách a greenwashingu. O podvodoch zdanlivo zelených spoločností.

„S Hirakovcami sa priečite celému svetu. Uvedomuješ si to? Tvoja časť by ti zabezpečila minimálne stopäťdesiattisíc ročne, možno viac. Toľko peňazí ti zmení život. Sama si spomínala ťažký život dôchodkyne.“

„Ty ma nepočúvaš? Niektoré veci si za peniaze nekúpiš. A podľa mňa už radšej odíď. Ak je to všetko.“

Karin Smirnoff je rozhodne šikovná spisovateľka – stavia na témy, ktoré boli dôležité pre Stiega Larssona ako je zneužívanie moci, súčasné politické prúdy, násilie na ženách, ktoré ich zbavuje ľudskosti.

Pozrite si video s Jozefom Zelizňákom:

