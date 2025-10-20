Zelenskyj: Ukrajina pripravuje dlhodobý kontrakt s USA na 25 systémov Patriot

Ukrajina sa snaží získať 25 protivzdušných systémov Patriot v rámci dlhodobej dohody so Spojenými štátmi. Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Protilietadlový raketový systém zem–vzduch Patriot, ktorý Ukrajine prvýkrát dodali v roku 2023 za vlády Joea Bidena, zostáva kľúčovým prvkom obrany pred rozsiahlymi ruskými raketovými útokmi na vojenské ciele a civilnú infraštruktúru.
„V spolupráci s príslušnými americkými úradmi sme dohodli rokovania s obrannými firmami o systémoch protivzdušnej obrany a pripravujeme zmluvu na 25 systémov Patriot,“ povedal ukrajinský líder.
Zelenského vyjadrenia prišli po krátkej návšteve Washingtonu, kde sa stretol aj so zástupcami obranného priemyslu vrátane firmy Raytheon, výrobcu Patriotov.
V reakcii na to sa európske krajiny dohodli, že náklady budú hradiť prostredníctvom nového mechanizmu Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL). PURL minulý mesiac spustili americký prezident Donald Trump a generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Podľa Zelenského by navrhovaná zmluva na 25 systémov Patriot bola realizovaná v priebehu niekoľkých rokov, „s rôznymi množstvami každý rok“.