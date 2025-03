Severná Kórea odpálila balistické rakety počas spoločných cvičení USA a Južnej Kórey

Severná Kórea v pondelok vypálila do Žltého mora nachádzajúceho sa juhozápadne od Južnej Kórey „viacero neidentifikovaných balistických rakiet“. Uviedla to juhokórejská armáda. Stalo sa to v čase, keď Soul a USA odštartovali rozsiahle každoročné spoločné vojenské cvičenie s názvom Freedom Shield (Štít slobody).

USA majú v Južnej Kórei desaťtisíce svojich vojakov a spojenci pravidelne organizujú spoločné cvičenia, ktoré označujú za obranné. Tieto cvičenia však poburujú Pchjongjang, ktorý ich považuje za prípravu na inváziu a bežne na ne reaguje vlastnými skúškami zbraní.

Severná Kórea už v pondelok skoro ráno označila cvičenia za „provokatívny čin“, pričom varovala pred rizikom rozpútania vojny „jediným náhodným výstrelom“.