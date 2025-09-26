Sergio Busquets má pred sebou posledné súťažné zápasy, čoskoro ukončí kariéru

Bývalý španielsky reprezentant a legenda FC Barcelony sa rozlúči s futbalom spokojný a vďačný.
Peter Mráz
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Sergio Busquets
Sergio Busquets (FC Barcelona) sa snaží spracovať si loptu počas zápasu La Ligy proti Villarealu, v ktorom "blaugranas" zvíťazili 4:0. Barcelona (Camp Nou), 27. september 2020. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Futbal Futbal z lokality Spojené štáty americké

Španielsky futbalový stredopoliar Sergio Busquets po skončení sezóny 2025 v Major League Soccer ukončí svoju profesionálnu kariéru.

Tridsaťsedemročný bývalý hráč FC Barcelona a španielskej reprezentácie zverejnil svoje rozhodnutie vo videu na instagrame, v ktorom vyjadril vďačnosť a spokojnosť so svojou futbalovou cestou.

„Toto budú moje posledné mesiace na ihrisku. Odchádzam veľmi šťastný, hrdý, naplnený a predovšetkým vďačný. Ďakujem všetkým a futbalu za všetko. Vždy budete súčasťou tohto krásneho príbehu,“ povedal Busquets.

Busquets bol známy svojou eleganciou, technikou a pokojom na lopte a je považovaný za jedného z najlepších defenzívnych stredopoliarov v histórii.

Vo farbách FC Barcelonu získal deväť titulov v La Lige a tri v Lige majstrov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Za španielsku reprezentáciu odohral 143 zápasov a bol súčasťou tímu, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v roku 2010 a majstrovstvá Európy v roku 2012.

Po MS 2022 ukončil reprezentačnú kariéru a v roku 2023 prestúpil do Interu Miami, v ktorom sa stretol s bývalým spoluhráčom Lionelom Messim.

Viac k osobe: Sergio Busquets
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaInter Miami
Okruhy tém: MLS Major League Soccer
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk