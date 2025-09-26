Sergio Busquets má pred sebou posledné súťažné zápasy, čoskoro ukončí kariéru

Španielsky futbalový stredopoliar Sergio Busquets po skončení sezóny 2025 v Major League Soccer ukončí svoju profesionálnu kariéru.
Tridsaťsedemročný bývalý hráč FC Barcelona a španielskej reprezentácie zverejnil svoje rozhodnutie vo videu na instagrame, v ktorom vyjadril vďačnosť a spokojnosť so svojou futbalovou cestou.
„Toto budú moje posledné mesiace na ihrisku. Odchádzam veľmi šťastný, hrdý, naplnený a predovšetkým vďačný. Ďakujem všetkým a futbalu za všetko. Vždy budete súčasťou tohto krásneho príbehu,“ povedal Busquets.
Busquets bol známy svojou eleganciou, technikou a pokojom na lopte a je považovaný za jedného z najlepších defenzívnych stredopoliarov v histórii.
Vo farbách FC Barcelonu získal deväť titulov v La Lige a tri v Lige majstrov.
Za španielsku reprezentáciu odohral 143 zápasov a bol súčasťou tímu, ktorý vyhral majstrovstvá sveta v roku 2010 a majstrovstvá Európy v roku 2012.
Po MS 2022 ukončil reprezentačnú kariéru a v roku 2023 prestúpil do Interu Miami, v ktorom sa stretol s bývalým spoluhráčom Lionelom Messim.