September priniesol ubytovateľom nižšie počty hostí ako vlani, ale podľa analytika tržby vzrástli o tri percentá

Počty hostí v ubytovacích zariadeniach na Slovensku v septembri klesli o viac ako 8 %, bol to druhý a výraznejší pokles v tomto roku. Príčinou bol najnižší septembrový počet domácich hostí za posledné 4 roky a pretrvávajúci nižší počet cudzincov.

Menej hostí

V hoteloch, penziónoch, kúpeľoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v septembri 2024 aspoň jednu noc 504-tisíc osôb. Bolo to o 8,3 %, teda o 46-tisíc osôb menej než v rovnakom období minulého roka. Ubytovatelia zaznamenali menej hostí ako vlani len dvakrát v tomto roku, a to v apríli a v septembri.

V porovnaní s turisticky najúspešnejším septembrom 2019 mali ubytovatelia výrazne menej hostí, chýbalo ešte 13,6 % (79-tisíc) osôb. Hostia v zariadeniach cestovného ruchu strávili viac ako 1,2 milióna nocí, čo bolo o 10,2 % menej ako pred rokom.

Priemerná doba pobytu

Priemerná doba pobytu bola 2,4 noci. Septembrový výsledok bol ovplyvnený najmä medziročným úbytkom domácich hostí. Ich počet sa oproti minulému roku znížil o viac ako 9 %, a bol nižší ako v predošlých 3 rokoch a výrazne zaostával aj za rekordným septembrom 2019. Domáci návštevníci tvorili takmer dve tretiny ubytovaných, teda 314-tisíc osôb.

Zahraničná návštevnosť počas deviateho mesiaca tiež klesala, medziročne o takmer 8 % na 189-tisíc osôb. Oproti rekordným hodnotám zo septembra 2019 chýbala pätina cudzincov.

Domáci turisti

Napriek tomu, že počet ubytovaných hostí klesol, celkové tržby v tomto sektore podľa analytika 365.banky Tomáša Boháčka vzrástli o 3 %. Najväčší podiel na tržbách mali domáci turisti, ktorí tvorili viac ako 60 % celkových príjmov.

Z regionálneho hľadiska zaznamenal najväčší počet ubytovaných hostí Bratislavský kraj, ktorý sa stal jediným regiónom, kde počet domácich turistov medziročne vzrástol. Ostatné regióny zaznamenali pokles počtu návštevníkov, pričom najväčší pokles bol zaznamenaný v Nitrianskom a Trnavskom kraji. Veľmi dobre je na tom aj Žilinský a Prešovský kraj – teda kľúčové tatranské regióny.

„Celkovo vnímame, že zhoršenie septembrových výsledkov bolo spôsobené externými vplyvmi, pričom pozitívny vývoj v odvetví cestovného ruchu sa nemení – mimosezónne mesiace sú štandardne na Slovensku slabšie, pričom dôležitým by mala byť zimná sezóna, ktorá napr. v našom najväčšom lyžiarskom stredisku v Jasnej, začína už koncom tohto mesiaca. Kombinácia nižšej sadzby DPH na ubytovanie a postupný rast zahraničnej klientely, by hotelierom mal priať viac, ako po minulé zimy, čím by sa mali dorovnať predpandemické rekordy,“ konštatoval analytik.