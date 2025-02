Senzačné zlato pre Rakúšana Haasera, dvaja Žampovci skončili do 30. miesta a tretí do 40.

Tridsaťštyri rokov po triumfe Rudiho Nierlicha sa majstrom sveta v obrovskom slalome v rakúskom Saalbachu opäť stal domáci pretekár. Raphael Haaser vypálil rybník všetkým favoritom a vôbec prvýkrát v kariére sa postavil na stupne víťazov v obrovskom slalome.

Dosiaľ v tejto najtechnickejšej disciplíne nebol vo Svetovom pohári tento 27-ročný Tirolčan nikdy do šiesteho miesta a v tejto sezóne vynechal niekoľko týždňov pre zranenie kolena. Zároveň však potvrdil aktuálne skvelú formu, keďže v Saalbachu už predtým bral striebro v super G.

Nevedel, čo povedať

„Je to neuveriteľné. Nikdy predtým som nebol na najvyššom stupni na pretekoch Svetového pohára a teraz tu stojím na vrchole na domácich majstrovstvách sveta. A to dokonca v obrovskom slalome, ktorý ma vždy tak trochu hneval, lebo som ho nevedel zajazdiť podľa predstáv. Neviem, čo mám teraz povedať. Je to mimo môjho chápania,“ povedal Haaser v prvom rozhovore pre ORF po pretekoch.

Haaser zaútočil na víťazstvo z piateho miesta po prvom kole. V tom druhom mu stačil aj štvrtý najlepší čas, lebo všetci favoriti pred ním menej či výraznejšie zaváhali.

Obhajca bez medaily

Striebro si vybojoval s mankom 23 stotín sekundy Švajčiar Thomas Tumler a bronz jeho krajan Loci Meillard (+0,51). Najväčší favorit a obhajca titulu Marco Odermatt skončil štvrtý, od medaily ho delilo 7 stotín sekundy.

Dvaja Žampovci za sebou

Slovenskí súrodenci Adam, Andreas a Teo Žampovci všetci dokončili obrovský slalom a prví dvaja dokonca v najlepšej tridsiatke. Adam Žampa skončil na 27. priečke s mankom 4 sekundy a 5 stotín za víťazom, Andreas Žampa bol hneď za ním s odstupom 4,69 s.

Teo Žampa vo svojich tretích pretekoch na MS v seniorskej kategórii dokončil obrák na 40. mieste takmer o jedenásť a pol sekundy za víťazným Haaserom. Pred dvoma rokmi na MS v Courcheveli bol najmladší zo Žampovcov tridsiaty šiesty a super G pár dní dozadu v Saalbachu nedokončil.