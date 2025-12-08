Senec sa čoskoro ponorí do vianočnej atmosféry, na trhoch nebude chýbať drevený betlehem ani klzisko

Program seneckých vianočných trhov doplní aj interaktívna rodinná hra.
Mesto Senec sa od 12. do 21. decembra ponorí do vianočnej atmosféry. Ako informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) na svojom webe, námestie pred kultúrnym domom ponúkne každé popoludnie od 16:00 rodinný program, ktorý podvečer o 18:00 doplnia koncerty hudobných skupín.

Návštevníkov čaká tradičná sviatočná atmosféra – vôňa punču a vareného vína, pestrá ponuka gastronomických špecialít, ako aj remeselné stánky s originálnymi výrobkami,“ uvádza BSK. Mestský priestor rozžiaria svetelné dekorácie a viaceré fotobody.

Jedným z výrazných prvkov tohtoročných trhov je opäť mestský drevený betlehem v životnej veľkosti, ktorý vytvoril rezbár Erik Trella. Umelec zároveň počas 12. – 14. decembra povedie v Mestskom kultúrnom stredisku rezbárske dielničky určené najmä pre deti,“ priblížilo mesto.

Program seneckých vianočných trhov doplní aj interaktívna rodinná hra. Môže sa do nej zapojiť každý záujemca s nabitým mobilným telefónom. Súčasťou vianočného programu v Senci je aj klzisko so syntetickým ľadom. Samospráva upozorňuje, že na mieste nie je požičovňa, návštevníci si preto musia priniesť vlastné korčule a rukavice. Kompletný program seneckých Vianoc je dostupný na webovej stránke mesta.

