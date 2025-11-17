Sekera sa zastal Nemca po skvelých výkonoch. Tréner Devils je debil a hajzel, Šimon je pre neho smeť - VIDEO

Pred niekoľkými dňami bol Šimon Nemec hrdinom svojho tímu New Jersey Devils, keď mu hetrikom pomohol na ľade Chicaga Blackhawks k víťazstvu 4:3 po predĺžení.
Šancu podľa trénera Sheldona Keefea dostáva Slovák najmä preto, lebo „diabli“ majú až troch zranených obrancov. A zrejme to je dôvod, prečo nehráva rodák z Liptovského Mikuláša na farme v AHL.
Ani po skvelom výkone v spomínanom dueli proti „jastrabom“ sa na pozápasovom rozhovore s novinármi príliš nepozastavoval k Nemcovi a vyzdvihol Lukea Hughesa.
Tvrdá kritika
To sa nepáči Slovákom ani hokejovým expertom. V podcaste Stanley, Money, Cap o tom rozprával aj bývalý reprezentačný obranca Andrej Sekera.
„Keefe je úplný majster sveta. Keď sa ho pýtali na Nemcov výkon, tak jeho odpoveď bola, že máme zranených troch pravých obrancov, tak sme mu dali šancu, nech ukáže, čo v ňom je. Hovorím si: ´Ty pandrava prašivá, načo si ho draftoval?´ Vidíš na tom človeku, akoby bol Šimon pre neho smeť, tak sa k nemu aj správa,“ uviedol niekdajší hráč Dallasu Stars.
Priznal, že ho to vytočilo, lebo to pozná z vlastnej skúsenosti. „Nakecajú ti niečo, potom zrazu niekto príde a dajú mu plno priestoru. A ty aj napriek svojim dobrým výkonom zase pôjdeš do tretej formácie, kde budeš hrať 12-15 minút, nie si v tempe, si zamrznutý ako snehuliak a hráš s chalanmi, s ktorými puk nie je veľký priateľ. A potom ešte od teba chcú, aby si spravil 40-50 bodov. Akože haló?! Toto ma dokáže vytočiť a ešte s tým jeho výrazom, akoby hovoril, že majú troch zranených obrancov. Hovorím si, ty hajzel prašivý, grcať sa mi vtedy chcelo,“ kritizoval ďalej 39-ročný Sekera.
Porovnanie s Hughesom
Pokiaľ hokejisti hrávajú pravidelne a ideálne v prvých dvoch formáciách, tréneri im vedia odpustiť chyby, pretože ďalšie body produkujú oni sami. No ak sa niečo nepodarí hráčovi, ktorý je v hierarchii klubu nižšie, tak z neho urobia najhoršieho.
„Gratulujem Šimonovi. Nech má hlavu na správnom mieste, nech si ide svoje a nech buď mu dajú šancu, alebo nech si pýta prestup niekam inam, kde si ho budú ceniť takého, aký je,“ priblížil ďalej.
„Majú tam Hughesa, ten tam môže všetko, lebo tam má brata, a nie je výrazne lepší ako Šimon – povedal by som, že sú na jednej úrovni. Jemu dali šancu, nech si robí, čo chce, na niečo mu prižmúrili oko, na Šimona majú úplne iný meter. Bohužiaľ, tak to je vždy – ako Európan a Slovák musíš ukázať, že si dvakrát taký dobrý ako on. Keby však tie isté šance dali Šimonovi, určite sa im výkonom odvďačí. Hral by s hráčmi, ktorí by mu vedeli prihrať puk, keby im ho prihral on, vedeli by niečo vytvoriť,“ analyzoval Sekera.
Ide to prirodzene
Pochválil najmä jeho gól z bekhendu, kde si prečítal celú situáciu a vedel, čo musí urobiť a mal aj o krok navrch oproti protihráčovi. Každý kouč by svojho zverenca po hetriku vychválil, no Keefe je „klasický fejk“.
Po návrate zranených defenzívnych hráčov Devils sa zrejme opäť nenájde miesto v zostave pre Nemca. Mal by si to interne vyriešiť. „Je mladý chalan, ale môže si povedať svoj názor. Ak je niekto debil, tak mám hovoriť niečo iné?“
Keď hrával Šimon 12-15 minút, bolo vidieť, že sa do útoku tlačil silene, silou-mocou chcel urobiť nejaký bod, myslí si Sekera s tým, že teraz to šlo úplne naturálne. „Dostal puk a niečo vytvoril,“ doplnil Sekera v podcaste.