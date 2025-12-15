Šéfka britskej tajnej služby MI6 varuje pred ruským exportom chaosu

Nová šéfka britskej zahraničnej spravodajskej služby MI6 využije svoj pondelkový prvý oficiálny prejav na varovanie, že Rusko v novom veku neistoty zámerne vyváža chaos.
Blaise Metreweliová, prvá žena na čele tajnej služby MI6, chce vo svojom prejave varovať pred „hrozbou“, ktorú predstavuje „agresívne, expanzívne a revizionistické“ Rusko, uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.
Komplexná hrozba
„Vývoz chaosu je vlastnosťou, nie nedostatkom ruského prístupu k pôsobeniu na medzinárodnej scéne. Mali by sme byť pripravení, že to bude pokračovať, kým Putin nebude nútený zmeniť svoj kalkul,“ povie Metreweliová podľa výňatkov z jej prejavu zverejnených ministerstvom zahraničných vecí.
Metreweliová bola v júni vymenovaná za 18. šéfku tejto služby. Šéfka MI6 je jedinou verejne známou členkou tejto organizácie a priamo podlieha ministrovi zahraničných vecí.
Rokovania pokračujú
Nová šéfka MI6 chce upozorniť na čoraz komplexnejšiu povahu globálnych hrozieb a vyhlási, že „prvá línia je všade“, a to v dôsledku kybernetických útokov, hybridnej vojny, „terorizmu a manipulácie s informáciami“.
Jej prejav prichádza v čase, keď má premiér Keir Starmer navštíviť Berlín a zúčastniť sa na rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami o tom, ako ukončiť takmer štyri roky trvajúcu inváziu Moskvy na Ukrajine.
Británia opakovane varovala pred hrozbou zo strany Ruska a nedávno bila na poplach po tom, čo vláda oznámila, že v blízkosti britských vôd spozorovali ruskú vojenskú loď.