Šéfka britskej tajnej služby MI6 varuje pred ruským exportom chaosu

Rusko je podľa Blaise Metreweliovej agresívne, expanzívne a revizionistické.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Nová šéfka MI6 Blaise Metreweliová. Foto: United Kingdom Foreign Office via AP
Európa Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Európa

Nová šéfka britskej zahraničnej spravodajskej služby MI6 využije svoj pondelkový prvý oficiálny prejav na varovanie, že Rusko v novom veku neistoty zámerne vyváža chaos.

Blaise Metreweliová, prvá žena na čele tajnej služby MI6, chce vo svojom prejave varovať pred „hrozbou“, ktorú predstavuje „agresívne, expanzívne a revizionistické“ Rusko, uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí.

Komplexná hrozba

„Vývoz chaosu je vlastnosťou, nie nedostatkom ruského prístupu k pôsobeniu na medzinárodnej scéne. Mali by sme byť pripravení, že to bude pokračovať, kým Putin nebude nútený zmeniť svoj kalkul,“ povie Metreweliová podľa výňatkov z jej prejavu zverejnených ministerstvom zahraničných vecí.

Metreweliová bola v júni vymenovaná za 18. šéfku tejto služby. Šéfka MI6 je jedinou verejne známou členkou tejto organizácie a priamo podlieha ministrovi zahraničných vecí.

Rokovania pokračujú

Nová šéfka MI6 chce upozorniť na čoraz komplexnejšiu povahu globálnych hrozieb a vyhlási, že „prvá línia je všade“, a to v dôsledku kybernetických útokov, hybridnej vojny, „terorizmu a manipulácie s informáciami“.

Jej prejav prichádza v čase, keď má premiér Keir Starmer navštíviť Berlín a zúčastniť sa na rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami o tom, ako ukončiť takmer štyri roky trvajúcu inváziu Moskvy na Ukrajine.

Británia opakovane varovala pred hrozbou zo strany Ruska a nedávno bila na poplach po tom, čo vláda oznámila, že v blízkosti britských vôd spozorovali ruskú vojenskú loď.

Viac k osobe: Keir StarmerVladimir PutinVolodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: MI6 Mierové rozhovory Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk