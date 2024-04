Šéf rozviedky Budanov tvrdí, že Rusi naňho pripravujú ďalší atentát. Hovoril aj o otrave manželky

Šéf ukrajinského obranného spravodajstva Kyrylo Budanov uviedol, že pre záujmy Ruska sa chystá ďalší pokus o atentát naňho. Ako referuje web Ukrajinská pravda, Budanov to povedal v rozhovore pre BBC News Ukraine.

„Plánujú niečo… Je to v záujme Rusov. Je to pravda. Ľudia, ktorí to plánujú, sú Rusi a je to v záujme Rusov. Plánujú do toho zapojiť aj ľudí odtiaľto (z Ukrajiny). Je to pre nich bežná prevádzková práca,“ uviedol Budanov.

Hovoril tiež aj o otrave svojej manželky. Poznamenal, že páchatelia sa zatiaľ nenašli, ale „je tam pokrok“. Budanov podotkol, že jeho manželka bola stabilizovaná a väčšinu toxínov sa podarilo odstrániť.

Tiež sa domnieva, že cieľom pokusu o atentát bola jeho manželka a že Rusi správne vyhodnotili jej vplyv na Budanova: „Ich logika je jasná. Moja žena je pre mňa veľmi dôležitá. To je všetko. A správne vyhodnotili jej vplyv,“ skonštatoval Budanov.