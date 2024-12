Šéf maďarskej diplomacie pricestoval do Moskvy na rokovania s Lavrovom

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó pricestoval v pondelok do Moskvy na rokovania so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Na Facebooku Šéf maďarskej diplomacie napísal, že „Maďarsko stojí na strane mieru“. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Szijjártó zopakoval početné vyhlásenia maďarských predstaviteľov, že „vojna na Ukrajine sa nedá vyriešiť na bojisku a riešenie sa musí nájsť za rokovacím stolom“. Dodal, že prerušenie vzťahov s Ruskom by to znemožnilo. Dodal, že Maďarsko „podporuje dialóg, pretože je to jediný spôsob, ako zabezpečiť úspešnú mierovú misiu“.

Maďarský premiér Viktor Orbán v rámci svojej takzvanej „mierovej misie“ na začiatku júla tiež navštívil Moskvu a diskutoval s ruským vodcom Vladimirom Putinom.