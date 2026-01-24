Šéf FIS je optimistický ohľadom príprav na zimné olympijské hry

Prípravy na februárové zimné olympijské hry v Taliansku vyzerajú byť podľa šéfa Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS) Johana Eliascha pozitívne napriek tomu, že budú dokončované takmer v poslednej minúte.
Na pretekoch Svetového pohára v rakúskom Kitzbüheli ubezpečil, že produkcia umelého snehu v Livignu, kde sa budú konať súťaže v snoubordingu a akrobatickom lyžovaní, splnila všetky ciele.
„Mali sme šťastie na chladné počasie,“ uviedol Eliasch a dodal, že talianska vášeň pre dokonalosť je zárukou, že všetko bude pripravené včas. Ďalej poznamenal: „Videl som včerajší stav v Livignu a vyzerá to, že snehu majú určite dosť, a to je to najdôležitejšie.“
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová, ktorá sa na čelo organizácie dostala vlani, poukázala na to, že rozptýlené lokality olympiády v Miláne a Cortine d’Ampezzo pridali na organizačnej náročnosti. Podujatie sa bude konať v existujúcich lokalitách sprístupnených na Svetové poháre a majstrovstvá sveta či Európy, ale rozložené budú na obrovskej ploche 22-tisíc kilometrov štvorcových od Dolomitov až po Pádsku nížinu.
Eliasch s úsmevom prezradil, ako plánuje stihnúť sledovať nielen lyžiarske disciplíny v rôznych lokalitách severného Talianska: „No, klonoval som sám seba, takže sme štyria. To je jediný spôsob, ako to zvládnuť!“
Úspešný podnikateľ a šéf FIS je presvedčený, že všetky olympijské súťaže budú nezabudnuteľné. „Mužský zjazd v Bormiu je jedno z najnáročnejších lyžiarskych svahov,“ povedal.
„Prinesieme spektakulárny zjazd s Lindsey Vonnovou, ktorá vo veku 41 rokov a s titánovým kolenom stále trénuje a je silnejšia než v roku 2010 v Whistleri. Toto budú vrcholné momenty olympiády. Okrem toho sú pripravené vzrušujúce bežkárske preteky, skoky na lyžiach a všetky disciplíny akrobatického lyžovania. Bude to fenomenálny šestnásťdňový športový sviatok, ktorý zaujme celý svet a privedie nových fanúšikov k olympijskému pohybu i k našim športom,“ dodal Eliasch.
Taktiež sa dotkol problematiky národných kvót, ktoré niekedy vedú k vylúčeniu špičkových lyžiarov z dominantných krajín ako Rakúsko, Francúzsko, Taliansko či Švajčiarsko, aby sa zabezpečilo zastúpenie menších národov.
„Olympiáda je na jednej strane o všetkých národoch, ale zároveň chceme mať najlepších športovcov a najlepšie formáty. Máme však obmedzenia aj z dôvodov udržateľnosti – musíme zvážiť počet osôb, ktorí môžu byť na hrách vrátane športovcov, podporného personálu a kapacít ubytovania. Je to jemná rovnováha vyžadujúca veľa práce. Som presvedčený, že šport je tu pre športovcov, takže sa musíme snažiť nájsť rozumný kompromis,“ uzavrel prezident FIS.