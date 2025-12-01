Šéf Bieleho domu Donald Trump telefonoval s venezuelským lídrom Madurom

Washington stupňuje tlak na Caracas a ďalej hromadí vojenskú silu v Karibiku.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. Foto: SITA/AP
Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že nedávno hovoril s venezuelským lídrom Nicolásom Madurom. Rozhovor medzi oboma štátnikmi sa uskutočnil uprostred rastúceho napätia medzi Washingtonom a Caracasom.

Spojené štáty stupňujú tlak na Venezuelu mohutným hromadením vojenskej sily v Karibskom mori, označením drogového kartelu údajne vedeného Madurom za teroristickú organizáciu a zlovestným varovaním Trumpa, že venezuelský vzdušný priestor je „uzavretý“.

Nedopadlo to nijako

Washington tvrdí, že cieľom vojenského nasadenia, ktoré sa začalo v septembri, je obmedziť obchodovanie s drogami v regióne, pričom Caracas trvá na tom, že konečným cieľom amerického úsilia je zmena režimu vo Venezuele a zosadenie Madura.

„Nepovedal by som, že to dopadlo dobre alebo zle. Bol to telefonát,“ povedal Trump novinárom v nedeľu na palube prezidentského leteckého špeciálu Air Force One.

Amnestia pre Madura

Denník The New York Times v piatok informoval, že Trump a Maduro diskutovali o prípadnom osobnom stretnutí, zatiaľ čo The Wall Street Journal už v sobotu uviedol, že obaja lídri sa v telefonickom rozhovore dotkli aj podmienok amnestie, ak by venezuelský autoritársky prezident zo svojej funkcie odstúpil.

