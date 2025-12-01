Šéf Bieleho domu Donald Trump telefonoval s venezuelským lídrom Madurom

Americký prezident Donald Trump v nedeľu potvrdil, že nedávno hovoril s venezuelským lídrom Nicolásom Madurom. Rozhovor medzi oboma štátnikmi sa uskutočnil uprostred rastúceho napätia medzi Washingtonom a Caracasom.
Spojené štáty stupňujú tlak na Venezuelu mohutným hromadením vojenskej sily v Karibskom mori, označením drogového kartelu údajne vedeného Madurom za teroristickú organizáciu a zlovestným varovaním Trumpa, že venezuelský vzdušný priestor je „uzavretý“.
Nedopadlo to nijako
Washington tvrdí, že cieľom vojenského nasadenia, ktoré sa začalo v septembri, je obmedziť obchodovanie s drogami v regióne, pričom Caracas trvá na tom, že konečným cieľom amerického úsilia je zmena režimu vo Venezuele a zosadenie Madura.
„Nepovedal by som, že to dopadlo dobre alebo zle. Bol to telefonát,“ povedal Trump novinárom v nedeľu na palube prezidentského leteckého špeciálu Air Force One.
Amnestia pre Madura
Denník The New York Times v piatok informoval, že Trump a Maduro diskutovali o prípadnom osobnom stretnutí, zatiaľ čo The Wall Street Journal už v sobotu uviedol, že obaja lídri sa v telefonickom rozhovore dotkli aj podmienok amnestie, ak by venezuelský autoritársky prezident zo svojej funkcie odstúpil.