Šechný vynadal rozhodcovi: Už druhýkrát si to do**bal. Discplinárka reagovala

Po záverečnom hvizde sa začala aj bitka medzi obomi tábormi. 
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
HOKEJ: Rozlúčka s Richardom Šechným
Richard Šechný (vpravo) počas rozlúčky s kariérou pred zápasom 12. kola Tipsport extraligy 2018/2019 medzi HKM Zvolen a HC Košice. Zvolen, 14. október 2018. Foto: SITA/Jakub Julény.
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Siedme kolo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) prinieslo súboj medzi Levicami a Detvou. Domáci zvíťazili 4:3 gólom z 57. minúty.

Hráči trénera Richarda Šechného viedli 2:0, neskôr vedenie stratili a museli vyrovnať. Napriek tomu však odišli bez jediného bodu.

Frustráciu vyjadril práve kouč Detvy na adresu rozhodcu Vladimíra Fridricha: „Už druhýkrát si to do**bal, zariadim, aby si už nikdy nepískal Detve.“

Tieto slová svietia v zápisnici Senátu Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorá incident riešila. Po záverečnom hvizde sa začala aj bitka medzi obomi tábormi. Zapletený do nej bol aj Richard Šechný mladší.

Šechnému organizácia udelila len napomenutie, ktoré považuje za dostatočné. Tiež uviedla, že „trest napomenutia bude efektívne plniť výchovnú aj preventívnu funkciu sankcií.“

Tabuľku vedú Levice so 17 bodmi, Detve patrí 5. pozícia, no má zápas k dobru.

Viac k osobe: Richard Šechný
Okruhy tém: Disciplinárna komisia nadávky Rozhodca Tréner
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk