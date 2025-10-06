Šechný vynadal rozhodcovi: Už druhýkrát si to do**bal. Discplinárka reagovala

Siedme kolo Slovenskej hokejovej ligy (SHL) prinieslo súboj medzi Levicami a Detvou. Domáci zvíťazili 4:3 gólom z 57. minúty.
Hráči trénera Richarda Šechného viedli 2:0, neskôr vedenie stratili a museli vyrovnať. Napriek tomu však odišli bez jediného bodu.
Frustráciu vyjadril práve kouč Detvy na adresu rozhodcu Vladimíra Fridricha: „Už druhýkrát si to do**bal, zariadim, aby si už nikdy nepískal Detve.“
Tieto slová svietia v zápisnici Senátu Disciplinárnej komisie SZĽH, ktorá incident riešila. Po záverečnom hvizde sa začala aj bitka medzi obomi tábormi. Zapletený do nej bol aj Richard Šechný mladší.
Šechnému organizácia udelila len napomenutie, ktoré považuje za dostatočné. Tiež uviedla, že „trest napomenutia bude efektívne plniť výchovnú aj preventívnu funkciu sankcií.“
Tabuľku vedú Levice so 17 bodmi, Detve patrí 5. pozícia, no má zápas k dobru.