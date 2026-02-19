Bratislava sa pripravuje na snehovú nádielku, SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa - VIDEO

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu druhý stupeň výstrahy pred snežením, ktorá platí od štvrtka od 9:00 až do piatka 20. februára do 9:00. Počas piatka má do 19:00 platiť prvý stupeň výstrahy. „Celkovo očakávame od 15 do 20 centimetrov snehu. Na túto situáciu sme pripravení, s likvidačným posypom ciest sme začali dnes ráno o 5:30,“ konštatuje hlavné mesto na sociálnej sieti.
Magistrát ďalej informuje, že do ulíc vyrážajú všetky mestské kapacity na posypy ciest a chodníkov, ako aj havarijné čaty na podsypávanie zastávkových ník inertným materiálom. „Na ich údržbu je v pohotovosti 45 sypačov s pluhmi nad štyri tony, ktoré slúžia na odhŕňanie a sypanie všetkých ciest v správe mesta prvej a druhej triedy, ako aj 24 sypačov s pluhmi do štyroch ton, ktoré čistia menej frekventované cesty a chodníky,“ priblížila samospráva.
Pri celomestskom zásahu sú všetky mechanizmy v teréne súčasne a k dispozícii je aj 186 ručných pracovníkov. „Pripravené máme tiež extra sypače alokované výhradne pre kopcovité úseky, ako aj ručné kapacity na zásahy počas noci na chodníkoch,“ spresnilo mesto. Magistrát je tiež v spojení s policajtmi, hasičmi a mestskou políciou pre prípadnú potrebu sprievodu vozidiel údržby v kolónach. „Situáciu nepretržite sledujeme a podľa potreby budeme usmerňovať ďalšie zásahy,“ uzavrela samospráva.