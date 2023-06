SBU má nahrávku potvrdzujúcu zničenie Kachovskej priehrady Rusmi. Nešlo to podľa plánu, počuť v nej (video)

Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) tvrdí, že zachytila konverzáciu medzi ruskými okupantmi, v ktorej priznávajú, že Kachovskú priehradu zničila ruská sabotážna skupina. Informuje o tom portál Ukrajinská pravda.

„Votrelci chceli vydierať Ukrajinu tým, že vyhodia do vzduchu priehradu a spôsobili na juhu našej krajiny katastrofu,“ konštatuje SBU v tlačovej správe.

„Neboli to oni (Ukrajina), kto udrel. Je tam naša sabotážna skupina. Chceli ich tou priehradou vystrašiť. Nešlo to podľa plánu, je to viac ako plánovali,“ cituje ďalej bezpečnostná služba z rozhovoru príslušníkov ruskej armády s tým, že okupanti následne rozoberajú následky nešťastia.

SBU zverejnila asi jedenapolminútovú nahrávku konverzácie prostredníctvom YouTube.