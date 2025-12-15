Tristoštyridsať popráv za rok. Saudská Arábia prekonala svoj minuloročný rekord

Saudská Arábia prekonala svoj doterajší rekord v počte vykonaných popráv za jeden rok po tom, čo úrady v pondelok oznámili popravu ďalších troch ľudí. Podľa prepočtov AFP bolo v krajine tento rok popravených 340 osôb, pričom v posledných rokoch ju v počte trestov smrti prekonávajú len Čína a Irán.
Od 90. rokov, keď mimovládne organizácie začali počty popráv v krajine systematicky sledovať, prekonalo saudské kráľovstvo svoj vlastný rekord v tejto nelichotivej štatistike druhýkrát po sebe. V roku 2024 tu bolo popravených 338 ľudí.
Najviac popráv za drogové delikty
Od začiatku roka 2025 Saudská Arábia vykonala 232 popráv v prípadoch súvisiacich s drogami, ktoré tvoria väčšinu z tohtoročného celkového počtu. Analytici spájajú nárast popráv s pokračujúcou „vojnou proti drogám“, ktorú kráľovstvo spustilo v roku 2023. Mnohí z prvých zadržaných sú podľa nich popravovaní až teraz po ukončení súdnych konaní.
Za ostatné tri dni v Saudskej Arábii popravili 17 ľudí
Trest smrti za drogové delikty sa v krajine obnovil koncom roka 2022 po približne trojročnej prestávke. Od začiatku protidrogovej kampane sa zvýšil počet policajných kontrol na cestách a hraniciach, kde boli zadržané milióny tabliet a zatknuté desiatky pašerákov. Najviac postihnutí sú cudzinci.
Väčšinou ide o cudzincov
Saudská Arábia dlhodobo využíva milióny zahraničných pracovníkov v stavebníctve, službách a hotelierstve. Zároveň čelí kritike za rozsiahle používanie trestu smrti, ktoré podľa organizácií zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv ostro kontrastuje s jeho snahou prezentovať sa ako modernizujúca sa krajina.
Budúcnosť je tu. Saudská Arábia predstavila "nebeský štadión" pre MS v roku 2034 - VIDEO, FOTO
„Nejde o násilných páchateľov a väčšina sú cudzinci. Ich popravy sú v rozpore s medzinárodným právom,“ uviedla Harriet McCullochová z ľudskoprávnej organizácie Reprieve.