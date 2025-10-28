Budúcnosť je tu. Saudská Arábia predstavila "nebeský štadión" pre MS v roku 2034 - VIDEO, FOTO

Saudská Arábia oznámila ohurujúcu správu. Týka sa projektu nového futbalového štadióna, ktorý by mal jedným z viacerých, ktoré budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034.
Pôjde o prvý „nebeský štadión“ na svete. Mal by byť napájaný slnečnou a veternou energiou a pojme 46-tisíc divákov. Začiatok výstavby je na pláne v roku 2027 a celý proces by mal trvať päť rokov.
Krajina na Blízkom východe chce modernizovať a transformovať športovú infraštruktúru 15 futbalovými stánkami v rámci svojej kandidatúry hostiť „mundial“.
Ondruš mal na stole zmluvu od Bayernu, totalitný režim však nedodržal sľub a z prestupu zišlo
Mnoho výziev
„Srdcom tohto ambiciózneho projektu je medzinárodný štadión King Salman v Rijáde, ktorý sa po dokončení v roku 2029 stane najväčším štadiónom v kráľovstve s kapacitou 92 760 divákov,“ uviedol portál Arab News.
Ide o projekt s názvom „The Line“ – lineárneho inteligentného mesta Neom, ktoré sa vyznačuje futuristickou architektúrou a udržateľnosťou. Je to plánovaný urbanistický zámer v Saudskej Arábii.
Štadión bude umiestnený vo výške 350 metrov nad morom pod strechou mrakodrapu. Projekt čelí technickým výzvam vzhľadom na svoju výšku a polohu, čo si vyžaduje inovatívne riešenia v oblasti bezpečnosti a dostupnosti. Celková investícia predstavuje jednu miliardu dolárov (približne 857 790 000 eur).
🚨 Saudi Arabia is set to construct the world’s first „sky stadium”. 🏟️
It will be suspended 1,150 feet above the ground, the venue is expected to open around 2032 and will host matches for the 2034 FIFA World Cup. 🇸🇦
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 27, 2025
Skok vedľa či do budúcnosti?
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) údajne predbežne schválila Sky Stadium, no musia sa ešte stanoviť nové štandardy v oblasti ekologických športových zariadení.
Očakáva sa, že ikonický status štadióna podporí cestovný ruch a investície v Saudskej Arábii, čo je v súlade s cieľmi diverzifikácie s názvom „Vision 2030“.
Niektorí sa vyjadrili skepticky, no ďalší reagovali pochvalami a tento krok označujú za „priekopnícky“ skok pre svetový šport.
Saudi Arabia is building the world’s first „sky stadium,“ the NEOM Stadium, which will be suspended 350 meters above the ground.
It’s set to host 2034 World Cup matches up to the quarterfinals! ⚽️
💬 Would you dare watch a match at cloud height? pic.twitter.com/NRzHECydqa
— UAEUPTODATE (@uaeuptodate) October 27, 2025