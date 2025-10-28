Budúcnosť je tu. Saudská Arábia predstavila "nebeský štadión" pre MS v roku 2034 - VIDEO, FOTO

Krajina na Blízkom východe chce modernizovať a transformovať športovú infraštruktúru 15 futbalovými stánkami v rámci svojej kandidatúry hostiť „mundial“.
Sky stadium
Na snímke projekt "nebeského štadióna" pre MS vo futbale v roku 2034 v Saudskej Arábii. Foto: x.com
Saudská Arábia oznámila ohurujúcu správu. Týka sa projektu nového futbalového štadióna, ktorý by mal jedným z viacerých, ktoré budú hostiť majstrovstvá sveta v roku 2034.

Pôjde o prvý „nebeský štadión“ na svete. Mal by byť napájaný slnečnou a veternou energiou a pojme 46-tisíc divákov. Začiatok výstavby je na pláne v roku 2027 a celý proces by mal trvať päť rokov.

Krajina na Blízkom východe chce modernizovať a transformovať športovú infraštruktúru 15 futbalovými stánkami v rámci svojej kandidatúry hostiť „mundial“.

Mnoho výziev

„Srdcom tohto ambiciózneho projektu je medzinárodný štadión King Salman v Rijáde, ktorý sa po dokončení v roku 2029 stane najväčším štadiónom v kráľovstve s kapacitou 92 760 divákov,“ uviedol portál Arab News.

Ide o projekt s názvom „The Line“ – lineárneho inteligentného mesta Neom, ktoré sa vyznačuje futuristickou architektúrou a udržateľnosťou. Je to plánovaný urbanistický zámer v Saudskej Arábii.

Štadión bude umiestnený vo výške 350 metrov nad morom pod strechou mrakodrapu. Projekt čelí technickým výzvam vzhľadom na svoju výšku a polohu, čo si vyžaduje inovatívne riešenia v oblasti bezpečnosti a dostupnosti. Celková investícia predstavuje jednu miliardu dolárov (približne 857 790 000 eur).

Skok vedľa či do budúcnosti?

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) údajne predbežne schválila Sky Stadium, no musia sa ešte stanoviť nové štandardy v oblasti ekologických športových zariadení.

Očakáva sa, že ikonický status štadióna podporí cestovný ruch a investície v Saudskej Arábii, čo je v súlade s cieľmi diverzifikácie s názvom „Vision 2030“.

Niektorí sa vyjadrili skepticky, no ďalší reagovali pochvalami a tento krok označujú za „priekopnícky“ skok pre svetový šport.

