Saudská Arábia získala právo na pomenovanie štadióna Atlética Madrida a zmenila jeho názov

Saudská Arábia posilnila svoju prítomnosť v španielskom futbale tým, že získala práva pomenovať štadiónu klubu Atlético Madrid na nasledujúcich deväť rokov. Štadión Metropolitano bude po novom až do roku 2033 známy aj ako Riyadh Air Metropolitano.

Klub o tom informoval s dôvetkom, že už od predchádzajúcej sezóny je Atlético sponzorované saudskoarabskou štátnou spoločnosťou Riyadh Air.

Ide už o tretia zmenu názvu pre Metropolitano. Pôvodne bol od otvorenia v roku 2017 známy ako Wanda Metropolitano po dohode s čínskou developerskou spoločnosťou. V roku 2022 sa názov jeho názov zmenil na Civitas Metropolitano po dohode so španielskym developerom. Uvedená aréna nahradila zastaralý Štadión Vicenteho Calderóna.

Atlético nezverejnilo finančné detaily novej dohody, ale označilo saudskoarabskú spoločnosť za najvýznamnejšieho sponzora v histórii klubu. Už prebiehajúca dohoda o sponzorstve na dresoch na obdobie rokov 2023 až 2027 klubu údajne prináša až 40 miliónov eur ročne.

„Inštalácia nového názvu štadióna na hlavnú, severovýchodnú a juhovýchodnú fasádu sa uskutoční počas nasledujúcich týždňov,“ uviedlo Atlético.

