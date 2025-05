SaS zvažuje podať trestné oznámenie na premiéra Fica. Je odchovaný na boľševickom mlieku, tvrdí Krúpa – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) zvažuje, že podá trestné oznámenie pre vlastizradu na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorý je v piatok v Moskve pri príležitosti osláv Dňa víťazstva.

„Dnes je ten deň, keď Robert Fico naozaj bol v Rusku, stretol sa s Vladimirom Putinom, takže budeme zvažovať, že podáme trestné oznámenie za vlastizradu,“ povedal na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling.

Sloboda z východu neprišla

Poslanec Juraj Krúpa (SaS) poukázal na to, že dňom výročia ukončenie 2. svetovej vojny je 8. máj a 9. máj je Dňom Európy. Robert Fico si to podľa neho zjavne pomýlil a riadi sa podľa kremeľského kalendára, keďže mentálne patrí do Moskvy, je „odchovaný na boľševickom mlieku“, je to birmovaný komunista a teraz sa to prejavuje.

„Preto dokáže tvrdiť tie bludy, ktoré nás učili komunisti počas ich diktatúry, napríklad to, že sloboda prišla z východu. Žiadna sloboda z východu nikdy neprišla,“ zdôraznil poslanec parlamentu. Fico podľa neho zrejme zabudol, že rok 1948 nám priniesol komunistickú diktatúru, ktorá prenasledovala, zatvárala a popravovala ľudí.

„Potom sme sa z toho chceli vyhrabať, ale prišiel rok 1968, keď nás Rusi znova napadli. Môžu hovoriť, čo chcú, ako chcú,“ podčiarkol.

Podľa Macka je to neuveriteľná hanba

Podľa predsedu strany DS – ODS generála Pavla Macka 80 rokov po porážke fašizmu a nacizmu opäť hrozí Európe a svetu nebezpečenstvo fašizmu.

„Tentokrát prichádza z východu a Robert Fico je pri tom. Je to neuveriteľná hanba,“ zhodnotil. Robert Fico sa podľa Macka rozhodol, že nebude oslavovať mier doma a robiť kroky pre to, aby Slovensko bolo na správnej strane dejín, ale naopak, išiel pomáhať do Ruska propagovať Putinovu vojnovú mašinériu.

Macko sa domnieva, že slovenskému premiérovi muselo byť jasné, o čo pri tomto podujatí v Moskve hlavne pôjde, pretože už moderátori pri nácvikoch hovorili o budúcich víťazstvách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Demonštrácia namiesto oslavy

Robert Fico a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) podľa Macka už zabudli na to, že aj naši vlastenci bojovali so zbraňou v ruke za slobodu, ktorú sme však krátko po 2. svetovej vojne stratili práve „vďaka“ Sovietskemu zväzu.

„Dnes to v Moskve nie je oslava veľkej protihitlerovskej koalície a jej víťazstva nad nacistami, ale demonštrácia toho, že teraz Rusi budú určovať podmienky života v Európe a vo svete. Robert Fico je pri tom spolu s diktátormi z Afriky a ďalších krajín,“ poukázal Macko. Slovensko má podľa neho historický problém s kolaborantmi – tí kolaborovali za 2. svetovej vojny s nacistami, ako aj v roku 1968 pri vpáde ruských tankov na naše územie. Keď teraz Fico hovorí o novej železnej opone, tak by si mal podľa Macka uvedomiť, že tú zatiahol Stalin a teraz sa ju snaží zatiahnuť ruský prezident Putin.

„Je nesmierna hanba, že namiesto toho, aby sme dnes na Deň Európy boli v slobodnej, demokratickej a spojenej Európe, tak Robert Fico nás ťahá do ruského priestoru za železnou oponou,“ skonštatoval.

Simon sa za premiéra hanbí

Predseda strany Fórum Zsolt Simon povedal, že politik, ktorý by sa chcel správať ako užitočný idiot, by sa mohol inšpirovať Robertom Ficom. Podľa svojich slov ho hľadal na záberoch z tribúny na Červenom námestí v Moskve, no nenašiel ho.

Dodal, že sa hanbí za premiéra, ktorý ukazuje prostredník všetkým občanom Slovenska, ktorí pred rokmi hlasovali v referende za to, že chcú byť v Európskej únii.

„Po druhej svetovej vojne si my, Maďari, obzvlášť pamätáme na to, že pod taktovkou Ruska boli deportované tisícky ľudí do gulagov. To znamená, že neboli sme takí slobodní,“ pripomenul históriu Zsolt Simon.