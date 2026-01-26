SaS chce zastaviť mafiánske praktiky Ficovej vlády, s petíciou vyrazila medzi ľudí – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita odštartovala boj proti mafii. Oficiálne spustila zber podpisov pod petíciu Deklarácia Slovákov v boji proti mafii, zbierať podpisy začali v pondelok v Košiciach.
Cieľom petície, s ktorou precestujú celé Slovensko, je zastaviť mafiánske praktiky a prinútiť parlament opätovne sa zaoberať zákonmi lex mafia. Strana tak chce dať občanom možnosť jasne povedať, že Slovensko nemá patriť korupčníkom ani mafii.
Gröhling kritizuje kroky vládnej koalície
„Vládna koalícia sa dnes nesnaží riešiť problémy ľudí, ale umlčať opozíciu. Dnešnou témou koalície nie sú lacnejšie potraviny, vyššia životná úroveň ani pomoc ľuďom. Ich témou je zmena rokovacieho poriadku, teda skrátenie času rozpravy v parlamente. Nie preto, aby sa ľuďom žilo lepšie, ale preto, aby umlčali opozíciu a aby sa o predražených tendroch, korupčných kauzách a mafiánskych zákonoch v Národnej rade SR vôbec nerozprávalo,“ vyhlásil predseda SaS Branislav Gröhling.
Nie je podľa neho náhoda, že na aktuálnej schôdzi parlamentu čaká paž okolo 190 návrhov. Odpoveď na otázku, prečo sa o týchto zákonoch nerokuje je dnes podľa Gröhlinga už známa. „Chcú ich pretlačiť čo najrýchlejšie, bez diskusie, bez kontroly. Presne preto ideme medzi ľudí – do Košíc a následne po celom Slovensku. Ak vyzbierame 100-tisíc podpisov, parlament sa bude musieť opätovne zaoberať našimi zákonmi, ktoré majú mafiánske praktiky zabrzdiť a vyčistiť tento štát,“ dodal Gröhling.
Trumpova Rada mieru je nedemokratické zoskupenie a obyčajný biznis plán, povedal Gröhling
Poslanec Alojz Hlina (SaS) upozornil, že Slovenska sa posúva smerom k mafiánskemu štátu a že všetci toto zlé smerovanie cítia. „Vidíme procesy s ľuďmi ako Kočner či Bombic – ľuďmi, ktorí majú blízko k Smeru a Robertovi Ficovi. Kriminálnici sa kamarátia s vládnou mocou a krajina sa systematicky mafianizuje. Vzniká systém, ktorý si vyžaduje ochranu, a tú si zabezpečuje tvorbou zákonov. A parlament im v tom ešte aj pomáha tým, že obmedzuje rozpravu,“ povedal Hlina. Slovensko sa však podľa neho nemusí s takýmto smerovaním zmieriť, ale môže sa rozhodnúť zabojovať.
Výzva verejnosti zapojiť sa do petície
„Petícia je forma, ako môže každý prispieť svojou energiou. Nezostaneme v tom sami. Verím, že sa k nám pridajú tisíce ľudí po celom Slovensku, ktorí nechcú žiť v krajine ovládanej mafiou,“ uzavrel Hlina.
SaS predložila do parlamentu návrh zákona, ktorý nazvali „Lex proti mafii“. Gröhling na tlačovej besede 12. januára spresnil, že návrh zahŕňa mimo iného návrat NAKA, ako aj ÚŠP. Súčasne obsahuje aj zákaz kandidovať vo voľbách pre odsúdených za korupciu, a to až na dobu šesť rokov po zahladení ich odsúdenia. Ministrami alebo štátnymi tajomníkmi by sa podľa návrhu zase nemali stať osoby odsúdené za úmyselný trestný čin.
Zákaz kandidovať má platiť pre viaceré voľby
„Toto je tvrdá odpoveď na rozklad právneho štátu na Slovensku,“ vyhlásil Gröhling. Kolíková doplnila, že návrh zahŕňa aj obmedzenie využívania paragrafu 363 zo strany generálneho prokurátora, a princíp náhodného výberu prokurátorov pre trestné veci. „Je to veľmi jednoduché okamžite presadiť a začať uplatňovať,“ uviedla na margo zákona.
SaS spúšťa celoslovenskú kampaň, krajina podľa strany prechádza do rúk mafie – VIDEO, FOTO
Pokiaľ ide o zákaz kandidovať pre odsúdených za korupciu mal by sa podľa Kolíkovej vzťahovať na parlamentné voľby, eurovoľby, ako aj komunálne voľby. Kto má naozaj úprimný záujem bojovať proti korupcii a mafii takýto zákon podľa poslankyne podporí. Kolíková tiež zdôraznila, že je potrebné vrátiť späť možnosť využívať spolupracujúceho obvineného.