SaS nepočíta so Sulíkom na kandidátke, Gröhling reagoval aj na špekulácie o Kollárovi

Súčasný predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling nie je ochotný prehodnotiť, že by jeho predchodca Richard Sulík kandidoval v ďalších voľbách za SaS. Uviedol to v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ24. Vyjadril sa aj k špekuláciám, že by sa Sulílk mohol spojiť s Borisom Kollárom a jeho hnutím Sme rodina.
Podpora zvonka a šumy o Tarabovi
Podľa súčasného predsedu SaS je na Sulíkovi, či zvonku podporí stranu, ktorú zakladal. Tvrdil tiež, že jestvujú šumy, že by sa ku Kollárovi a Sulíkovi pridal aj súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS a je aj jej nominantom.
V súvislosti s kandidátkou strany uviedol, že v súčasnosti tam figuruje aj poslankyňa Jana Bittó Cigániková, predseda SaS ale tvrdil, že poslankyňa sa v ostatnom čase nezúčastňuje na straníckych aktivitách ako poslanecký klub či republiková rada. Gröhling si vie predstaviť, že by súčasťou kandidátky SaS mohli byť aj ďalšie pravicové strany, avšak pod hlavičkou SaS, nie vo forme volebnej koalície.
Nové prihlášky a ambície vo voľbách
Predseda SaS tiež v relácii ohlásil, že poslankyňa Martina Bajo Holečková, ktorá je v klube jeho strany, si k liberálom podala prihlášku. Politička bola do parlamentu zvolená na kandidátke Kresťanskodemokratického hnutia, z ktorého na jeseň 2024 odišla. Gröhling doplnil, že aj s ďalšími osobnosťami v klube, ktoré ale nie sú v strane, diskutujú o ich vstupe. Podľa jeho slov by bol rád, ak by na čele kandidátky boli výrazné osobnosti strany, verí v dvojciferný výsledok vo voľbách.
Gröhling sa tiež vyjadril, že si nevie v súčasnosti predstaviť spoluprácu s Maďarskou alianciou, pokiaľ sa jej predseda Lászlo Gubík nedištancuje od niektorých svojich vyjadrení z minulosti, napríklad o ruskej agresii na Ukrajine.