SaS apeluje na Žilinku, aby nemlčal a postavil sa proti rozkladu právneho štátu na Slovensku – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku na to, aby nemlčal a postavil sa proti rozkladaniu právneho štátu na Slovensku. Liberáli sú toho názoru, že vládna koalícia krok za krokom prijíma zákony, ktoré chránia obvinených a oslabujú boj proti korupcii a organizovanému zločinu.
Predložili návrh Lex Mafia
SaS tiež pripomenula, že do parlamentu predložila návrh takzvaného Lex mafia, ktorý by mal podľa strany slúžiť ako účinný nástroj boja proti korupcii a mafii. Predseda SaS Branislav Gröhling na tlačovej besede poukázal na najnovší krok koalície v podobe odhlasovania novely rokovacieho poriadku. Kritizoval ju s tým, že zavádza cenzúru a má za cieľ umlčať opozíciu.
Šéf liberálov tiež poukázal na konkrétny bod, ktorý hovorí o tom, že ak by sa napríklad podpredseda parlamentu dostal do väzby, o funkciu by neprišiel. Gröhling to považuje ta šitie zákonov na mieru konkrétnym ľuďom, v tomto smere menoval podpredsedu Národnej rady (NR) SR Tibora Gašpara, ktorý je v súčasnosti obžalovaný.
Predseda SaS to považuje aj za pokračovanie nebezpečného trendu. „Najskôr znižovali tresty za korupciu, potom menili pravidlá pre kajúcnikov, rozložili špecializované útvary a dnes je čerešničkou na torte zákon, ktorý má chrániť poslanca aj vtedy, keď skončí vo väzbe. Kedy začnú robiť niečo pre ľudí? Pre ekonomický rast, pre životnú úroveň?“ spytuje sa Gröhling. Vláda podľa jeho názoru nerieši už nič iné, len vlastnú beztrestnosť.
„Aj preto sme prišli s Lex mafia a petíciou Deklarácia Slovákov proti mafii, ktorou chceme vyzbierať 100-tisíc podpisov,“ dodal a pozval verejnosť do ulíc. S danou iniciatívou sa totiž stretávajú s občanmi aj osobne, najbližšie bude možné stretnúť ich v pondelok 2. februára v Nitre na Svätoplukovom námestí od 14:00, kde budú zbierať podpisy.
Slovensko je odovzdávané do rúk mafie
Podpredsedníčka SaS a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková je toho názoru, že po vyše dvoch rokoch vládnutia súčasnej koalície je Slovensko systematicky odovzdávané do rúk mafie. „Sledujeme hanebnú novelu trestných kódexov, rušenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, znižovanie trestov za korupciu a neustále zásahy do procesných pravidiel. Toto nie sú náhody, ale súvislý reťazec krokov,“ myslí si.
Poukázala tiež na nedávne zmeny, ktoré sa dotýkajú postavenia spolupracujúcich obvinených, takzvaných kajúcnikov. Táto zmena má podľa Kolíkovej vážne dôsledky v praxi, v rozličných kauzách podľa jej slov vzniká zásadná pochybnosť, či môžu byť kľúčové výpovede spolupracujúcich obvinených vôbec použité.
Liberáli kritizujú prezidenta za ignorovanie zneužívania SIS, disciplinárku voči Gašparovi pokladajú len za formálne gesto – VIDEO
„Súdy sa tak musia obracať na Ústavný súd SR, aby zistili, ako ďalej postupovať, a to isté hrozí aj v ďalších vážnych kauzách,“ tvrdí. SaS v tejto súvislosti apeluje na generálneho prokurátora.
„Potrebujeme jasný a silný hlas generálneho prokurátora. Budúci týždeň bude v parlamente čítať správu za rok 2024 – je to priestor, aby jasne pomenoval, v akej kritickej situácii sa Slovensko nachádza a ako chrániť právny štát,“ uviedla Kolíková. „Vyzývame generálneho prokurátora, aby ho bolo počuť a aby urobil jasný a konkrétny apel. To, čo dnes robí vláda, je bezprecedentné,“ uzavrela.