SaS kritizuje neúčasť koalície na výbore k zmrazeniu 200 miliónov eur pre samosprávy, Ledecký hovorí o facke pre celé Slovensko – VIDEO

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje nielen rozhodnutie vlády zmraziť 1,2 miliardy eur z eurofondov, z ktorých 200 miliónov boli prostriedky určené pre samosprávy, ale aj postoj koaličných poslancov, ktorí odmietli debatovať o situácii samospráv. Parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý mal túto tému riešiť, sa v utorok vôbec neotvoril – nezúčastnil sa na ňom totiž ani jeden poslanec koalície.

„Tí istí poslanci, ktorí každý týždeň trepú o potrebe zmeniť volebný systém a majú plné ústa regiónov, dnes ukázali, čo si o nich v skutočnosti myslia. Keď treba konať, keď treba pracovať, keď treba hájiť záujmy obcí a miest, jednoducho neprídu. Namiesto zodpovednosti sme svedkami ignorancie. Je to facka pre celé Slovensko,“ uviedol poslanec SaS Vladimír Ledecký.

Bezprecedentný zásah do regiónov

Podľa neho ide o bezprecedentný zásah do regiónov a hrubé porušenie princípov férového rozvoja. „Minister Migaľ rozhodol, že on sám bude prehodnocovať priority regiónov – bez konzultácie so samosprávami, bez rešpektu k ich potrebám. Obciam, ktoré mali pripravené projekty na škôlky, školy či čističky, jednoducho peniaze zobral. Vláda, ktorá tvrdí, že podporuje regióny, ich v skutočnosti likviduje,“ myslí si Ledecký.

Vláda podľa neho zavádza verejnosť tvrdením, že za zlé čerpanie eurofondov môžu obce a mestá. „Každý, kto sa čo i len trochu vyzná, vie, že za nevyhlasovanie výziev je zodpovedné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI). A ak teraz minister obviňuje samosprávy, nech predloží všetky dokumentácie, ktoré od nich štát bežne požaduje. Ak nie, potom vedome klame,“ hovorí poslanec.

Kritika nesystémového rozdávania peňazí cez výjazdové rokovania vlády

Ešte nedávno sa podľa neho hovorilo o dočasnom zmrazení. „Dnes už podmieňujú návrat peňazí nejasnými kritériami, ktoré si sami určia,“ poukazuje. Poslanec Ledecký zároveň kritizuje nesystémové rozdávanie peňazí cez výjazdové rokovania vlády.

„Rozdeľujú milióny podľa politických tričiek. Minister Migaľ pritom sám priznal, že na MIRRI našiel množstvo pripravených projektov, ktoré boli odmietnuté z politických dôvodov,“ povedal s dodatkom, že minister namiesto riešení hľadá nepriateľov a útočí na ZMOS, Úniu miest, SK8 a ďalších. Vyzdvihol tiež, že predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba na pôde Európskeho výboru regiónov presadil návrh znemožňujúci vládam odobrať eurofondy bez súhlasu samospráv.