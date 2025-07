Migaľ nezvláda eurofondy ani digitalizáciu, Remišová hovorí o najneschopnejšom ministrovi v histórii – VIDEO

Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ nezvláda eurofondy ani digitalizáciu. Vyhlásil to predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý tak reagoval na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a ministra investícií Samuela Migaľa po kontrolnom dni na ministerstve v pondelok 30. júna.

„Strana Smer v minulosti rozkradla približne miliardu eur určenú na informatizáciu, čo spôsobilo, že v digitalizácii nás predbehla dokonca aj Ukrajina,“ uviedol Matovič. Poslankyňa Veronika Remišová (Za ľudí) je prekvapená z tvrdenia Migaľa, že o najväčšom prepadnutí eurofondov sa dozvedel z médií.

Najneschopnejší minister v histórii?

„Buď máme do činenia s najneschopnejším ministrom v histórii, alebo minister bohapusto klame — alebo oboje,“ vyhlásila Remišová a pripomenula súčasne kauzy Dobytkár či agrodotácie. „Tie premiéra a ministra očividne nezaujímajú, hoci pre ne prepadlo až 216 miliónov eur. Je neprípustné, aby v čase, keď ľudí drví zdražovanie a vláda im berie sociálne benefity, premiéra nezaujímali prepadnuté stovky miliónov eur,“ doplnila poslankyňa.

Remišová ďalej podotkla, že Migaľ sa chváli vyčerpaním ôsmich percent z eurofondov za dva roky, kým počas jej pôsobenia za tri roky vláda vyčerpala 71 percent eurofondov – 10,5 miliardy eur. „Zatiaľ čo vláda Smeru predtým vyčerpala za sedem rokov len 29 percent,“ doplnila Remišová.

Splnenie cieľov v záchrane 700 miliónov

Migaľ podľa nej nehovoril pravdu ani o splnení cieľov v záchrane 700 miliónov eur. Pripomenula, že už tento rok musí ministerstvo vyčerpať 1,5 miliardy eur a budúci rok stanovený míľnik predstavuje 3,5 miliardy eur, čo je podľa poslankyne nereálne dosiahnuť pri aktuálnom chaose. Remišová kritizuje aj rozhodnutie ministra zmraziť eurofondy samosprávam.

„Naša vláda spravila reformu, ktorá umožnila samosprávam spolurozhodovať o časti eurofondov. Minister túto reformu rozbíja a tým poškodzuje regióny,“ upozornila Remišová. Poslankyňa ďalej vyhlásila, že Migaľ sa chváli aj projektmi, ktoré nevytvoril, ale ich len zdedil. Pripomenula, že financovanie superpočítača či projekt Digitálny senior sú projektmi bývalej vlády.

„Chváli sa len tým, čo zdedil, a jeho predchodca navyše zrušil kvalitné a funkčné projekty ako Slovensko v mobile. Na digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť obaja dokopy vyčerpali presne 0 eur,“ zdôraznila Remišová.

Dlhodobé meškanie a chaos v eurofondoch

Matovič sa v závere tlačovej konferencie obrátil na ministra s otázkou, či sú pravdivé informácie o zamestnankyni ministerstva, ktorá si užívala výhody služobnej karty na výjazde v Amerike a či kryje podvod, alebo podal trestné oznámenie a háji záujmy štátu. Poslankyňa Jana Hanuliaková (PS) je rovnako názoru, že sa eurofondy nestihnú vyčerpať.

„Premiér Fico navštívil ministra Migaľa. Namiesto toho, aby riešili, ako pomôcť našim mestám a obciam, zneužili toto stretnutie na útoky a vydieranie našich európskych partnerov. A hoci tvrdia, že Slovensko vyčerpá všetky eurofondy, realita je taká, že za dva roky vyčerpali len osem percent. Ťažko uveriť, že za zvyšné dva roky programového obdobia stihnú zostávajúcich 92 percent,“ uviedla Hanuliaková s tým, že práve vlády Roberta Fica sú zodpovedné za dlhodobé meškanie a chaos v eurofondoch. Podľa poslankyne je najhoršie to, že samosprávam berú 200 miliónov, peniaze, ktoré mali ísť na škôlky, cesty či kanalizácie.

„Miestni starostovia netušia, z čoho projekty dokončia. A premiér to nazýva nervozitou. Pán premiér, to nie je nervozita. To je zúfalstvo. A my urobíme všetko pre to, aby ste naše obce a mestá o tieto peniaze neobrali,“ uzavrela Hanuliaková.

Peniaze neprepadnú

Minister investícií na tlačovej konferencii v pondelok 30. júna premiéra ubezpečil, že nevyčerpané eurofondy dokáže Slovensko vyčerpať a peniaze neprepadnú. Nové rozpočtové obdobie sa začína 1. januára 2028. Minister deklaroval, že pri vynaložení maximálneho úsilia a revízie eurofondov budeme schopní tieto peniaze využiť.

„To je silné slovo, pretože ak hovorí minister, že tých 12 miliárd zostane v slovenskom prostredí a nebudeme musieť peniaze vracať naspäť do rozpočtu EÚ, je to niečo, čo treba maximálne oceniť,“ vyhlásil Fico.

Eurofondy na Slovensku aktuálne prechádzajú revíziou a až jedna miliarda eur podľa slov predsedu vlády môže ísť do iných oblastí. Spomenul oblasti ako vodovod a kanalizácia, cesty, mosty, energetika, podpora podnikateľov či nájomné bývanie.