Prípravy na ME v Šamoríne vrcholia, na domácom šampionáte sa predstaví 16 zápasníkov SR - FOTO, VIDEO

Už v prvej polovici apríla bude Slovensko hostiť majstrovstvá Európy v zápasení a v Šamoríne sa predbežne predstaví cez 450 športovcov naprieč tridsiatimi kategóriami. Na podujatí pod hlavičkou Spojeného svetového zápasenia (UWW) nebudú chýbať ani slovenské esá.

Prípravy sú kontinentálny šampionát sú v plnom prúde.

„Aktuálne máme pre športovcov uzavretý akreditačný systém, pričom celkovo evidujeme vyše 950 účastníkov a tieto počty sa budú ešte dopĺňať. Finalizujeme ubytovanie v šiestich hoteloch, riešime dopravu, logistiku a na zabezpečení bezpečnosti športovcov a účastníkov spolupracujeme s Krajskými riaditeľstvami policajného zboru v Bratislave a Trnave,“ ozrejmil prezident Slovenského zápasníckeho zväzu (SZZ) Ján Karšňák.

Športovisko v Šamoríne zväz oficiálne preberie 28. marca. „Od tohto momentu ho musíme pripraviť na štart šampionátu. Do organizácie sa zapojí aj 150 dobrovoľníkov v spolupráci s organizačným výborom, ktorý má 20 členov. Keďže ide o najväčšie športové podujatie tohto roka na Slovensku, prijímame túto výzvu s plnou vážnosťou a zodpovednosťou,“ pokračoval.

SZZ na ME nominoval rekordný počet 16 športovcov. Sedem mužov sa predstaví vo voľnom štýle, ďalší štyri v gréckorímskom a o čo najlepší výsledok bude zápasiť aj päť voľnoštýliarok.

„Spolieham sa na osvedčených medailistov v našom voľnoštýliarskom tíme, ktorí sa veľmi seriózne pripravujú na európsky šampionát, ale dôveru vkladáme aj do našich mladých na čele s bronzovým z juniorských majstrovstiev sveta 2024 Adamom Jakšíkom,“ informoval tréner voľnoštýliarov Roman Ševčík.

V hmotnosti do 74 kg medzi voľnoštýliarmi bud zraky fanúšikov upreté na štvornásobného majstra Európy Tajmuraza Salkazanova. Chýbať nebudú ani Achsarbek Gulajev (do 79 kg), Boris Makojev (do 92 kg), Batyrbek Cakulov (do 97 kg) a talenty Adam Jakšík (do 125 kg) či Robert Martin Mészáros (do 61 kg). Účasť Jermaka Kardanova (do 86 kg) je otázna.

Mladí slovenskí zápasníci Robert Martin Mészáros a Viktória Földešiová pri promovaní blížiacich sa ME v zápasení 2025 v Šamoríne. Foto: SPR media/Andrej Galica

V gréckorímskom zápasení sa do nominácie dostali Arnold Megály (do 55 kg), Oliver Oláh (do 77 kg), Denis Horváth (do 82 kg) a Norbert Sipka (do 87 kg). Medzi ženami by mali štartovať Réka Hegedüsová (do 53 kg), Lara Görcsová (do 59 kg), Viktória Földešiová (do 65 kg), Michaela Šeböková (do 68 kg) a Zsuzsana Molnárová (do 72 kg).