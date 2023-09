Sainz na VC Singapuru prerušil víťazné série Verstappena i Red Bullu, Russell v poslednom kole havaroval (foto)

Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen aj tím Red Bull prišli o neporaziteľnosť v aktuálnej sezóne, v nedeľňajšej Veľkej cene Singapuru totiž zvíťazil Španiel Carlos Sainz zo Scuderie Ferrari. Na stupňoch pre víťazov ho doplnili Brit Lando Norris z McLarenu a jeho krajan Lewis Hamilton z Mercedesu. Verstappen sa musel uspokojiť s piatym miestom.

Druhé víťazstvo Sainza

Dvadsaťpäťročný Holanďan na predošlej Veľkej cene Talianska v Monze prekonal historický rekord Nemca Sebastiana Vettela z roku 2013, keď zvíťazil v desiatych pretekoch bez prerušenia a celkovo v 12 zo 14 v ročníku. Red Bull ťahal rekordnú sériu 15 triumfov za sebou. Aj keď v Singapure Verstappen chýbal na pódiu, zvýšil si náskok na čele Pohára jazdcov už na 151 bodov pred tímovým kolegom Sergiom Pérezom z Mexika. Do konca sezóny zostáva sedem pretekov.

Sainz naplno využil štart z prvého miesta aj to, že na mestskej trati v Singapure sa ťažko prebieha. Nočné preteky zvládol výborne takticky a dosiahol druhé víťazstvo v F1.

„Mal som pocit, že to mám pod kontrolou. Dobre som viedol preteky až do víťazného konca. To bol ten najlepší pocit,“ skonštatoval španielsky pilot.

Najhoršie umiestnenie Verstappena

V závere ohrozoval jeho triumf Brit George Russell na Mercedese, ale v poslednom kole z tretej priečky havaroval a daroval pódium 7-násobnému šampiónovi Hamiltonovi.

Verstappen zaznamenal najhoršie umiestnenie v pretekoch od novembra 2022. Napriek tomu je v komfortnej pozícii a mal by získať tretí titul za sebou.

„Všetko musí byť perfektné, aby ste mohli zvíťaziť vo všetkých pretekoch sezóny. Vedel som, že príde aj neúspech a je to absolútne v poriadku,“ vyhlásil suverénny líder šampionátu.

O návrat na najvyšší stupienok sa pokúsi už počas najbližšieho víkendu na Veľkej cene Japonska v Suzuke.