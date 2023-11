Sagan v nových farbách, budúcoročné preteky absolvuje ako súčasť slovenského tímu

Elitný slovenský reprezentant Peter Sagan síce po sezóne 2023 definitívne ukončiť profikariéru v cestnej cyklistike a venovať sa horskej cyklistike, v roku 2024 však absolvuje niekoľko pretekov na ceste. Ako informuje štvrtkové vydanie denníka Šport, stane sa tak vo farbách slovenského tímu Pierre Baguette. V teréne bude súťažiť za zoskupenie Specialized Factory Racing.

Známy je aj typ dresu

„Peter Sagan absolvuje v rámci prípravy na olympijské hry asi dvoje etapových pretekov na ceste a potom zrejme ešte ďalšie dve cestárske súťaže do konca sezóny. Existovalo viacero alternatív, v akom družstve by mal jazdiť v prípravných cestných pretekoch, pričom treba zdôrazniť, že tieto jeho štarty budú mať výsostne prípravný charakter a vôbec v nich nebude dôležité Petrovo umiestnenie. Napokon sa v týchto dňoch rozhodlo o tom, že si bude na týchto podujatiach obliekať dres slovenského tímu Pierre Baguette. Myslím si, že je to pre jeho rodnú krajinu tá najlepšia správa,“ cituje Šport jedného z jeho manažérov Gabrieleho Uboldiho.

Vysoko pravdepodobná alternatíva

„Pre Petra Sagana samotného to bola jedna z veľmi pravdepodobných alternatív. Predsa len, v tíme je športový riaditeľ jeho brat Juraj a pre oboch by to bolo opäť vzájomné stretnutie v jednom klube po tom, čo sa pred rokom ich cesty v tíme TotalEnergies rozišli. Lenže bo lo treba doriešiť všetky potrebné záležitosti najmä v súvislosti so zmluvou so Specialized, ktorá bude Petrovu sezónu 2024 zastrešovať. Potrebujeme ešte doriešiť skutočnosť, že aj na ceste Specialized chce, aby Peter jazdil na bicykli tejto značky. Tím Pierre Baguette však využíva bicykle značky Time, ale verím, že to nebude problém. A verím, že nebude ani problém umiestnenie log partnerov Petra Sagana na tímovom drese,“ pokračoval Uboldi.

Pôjde o menšie preteky

Aktuálne ešte nie je známe, ktoré preteky Peter Sagan absolvuje.

„Samozrejme, pôjde aj o to, na aké podujatia tento slovenský tím pozvú. Len zdôrazňujem, budú to menšie preteky, nie podujatia najvyššieho rangu,“ prezradil jeho manažér pre Šport.

V hre je aj jeho štart na pretekoch Okolo Slovenska.

„Prioritou sezóny budú, okrem olympijských hier v Paríži, ak získa voľnú kartu, Petrove štarty na pretekoch Svetového pohára v cross country. Čo sa však týka cestárskych štartov, naozaj je to otázka najbližších dní, kde a kedy bude Peter v rámci prípravy štartovať na ceste. Verejnosť sa to určite dozvie, keď bude všetko jasné,“ dodal Uboldi.