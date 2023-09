Preteky Okolo Slovenska budú bez Sagana, príde však lúčiaci sa Pinot a veľa ďalších známych mien

Tohtoročná edícia medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska bude bez niekdajšieho úspešného šprintéra Petra Sagana zo zoskupenia TotalEnergies. Organizátori 67. ročníka podujatia však potvrdili účasť Thibauta Pinota z tímu Groupama FDJ, ktorý sa rovnako ako slovenský „rýchlik“ už lúči s profikariérou.

Zvučné mená

Ďalšími zvučnými menami na štartovej listine sú Stefan Küng, Cees Bol či Tim Merlier, vo farbách tímu Soudal Quick-Step nebude chýbať bronzový z tohtoročných MS v kategórii do 23 rokov Martin Svrček. Na štarte bude aj obhajca minuloročného prvenstva Čech Josef Černý (Soudal Quick-Step). Informácie priniesol oficiálny web Slovenského zväzu cyklistiky (SZC).

Tohtoročná edícia podujatia sa začne v stredu 13. septembra Košiciach a v nedeľu 17. septembra vyvrcholí v Púchove. Prvá etapa bude mať štart aj cieľ v Košiciach, druhá povedie z Prešova do Popradu, tretia z Ružomberka do Martina, štvrtá z Prievidze do Nitry a záverečná piata z Hlohovca do Púchova. Organizátori pre pretekárov pripravili dovedna 821,4 km s osemnástimi horskými a štrnástimi rýchlostnými prémiami.

14 Slovákov

Každý z 21 tímov bude mať na štarte sedem pretekárov. Na Slovensko pricestujú štyri zoskupenia z najvyššej kategórie World Tour, ďalších šesť bude Pro tímov. V celom pelotóne bude dovedna 14 Slovákov. Sedem domácich jazdcov bude mať Dukla Banská Bystrica, v družstve RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol budú ďalší traja a po jednom bude v tímoch Soudal Quick-Step (Svrček), ATT Investments (Matúš Štoček), Friuli ASD (Tomáš Sivok) a Adria Mobil (Martin Jurík).

Organizátori pretekov pripravili pre fanúšikov aj sprievodný program v mestách, v ktorých sa pelotón vydá na svoju púť aj v cieľových destináciách.