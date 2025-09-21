Sagan chváli Kubiša. Tvrdí, že sa môže presadiť aj v zahraničí

Peter Sagan sa v sobotu objavil v Sládkovičove, kde sa ako čestný hosť a ambasádor spoločnosti Pierre Baguette venoval fanúšikom.

Štvrtá etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska mala v sobotu dojazd v Sládkovičove, kam si prišli atmosféru vychutnať stovky fanúšikov. V centre mesta ich čakal aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorý sa na podujatí predstavil ako čestný hosť a ambasádor spoločnosti Pierre Baguette so sídlom práve v Sládkovičove.

Bicykel stále láka

Sagan sa ochotne venoval priaznivcom, podpisoval autogramy a fotografoval sa, čím prispel k výnimočnej atmosfére najprestížnejších cyklistických pretekov pod Tatrami. „Ešte stále ma láka bicykel, len na to treba mať čas. Najbližšie odchádzam na Ibizu, kde mám súkromný event a verím, že sa tam dostanem aj k tréningu,“ uviedol rodák zo Žiliny.

Kubiš má potenciál

Slovenská cyklistická legenda zároveň ocenila výkon mladého jazdca Lukáša Kubiša, ktorý v etape finišoval na druhom mieste. Podľa Sagana potvrdzuje stúpajúcu formu a môže sa presadiť aj v zahraničí. „Veľmi ma potešil. Sme v kontakte, keďže oňho prejavili záujem aj zahraničné tímy. Držím mu palce, som rád, že odišiel do prostredia, ktoré mu dáva lepšie podmienky na rast,“ dodal Sagan.

Preteky Okolo Slovenska vyvrcholia v nedeľu záverečnou etapou s cieľom na Kohútke.

