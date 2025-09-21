Kubiš aj po štvrtý raz finišoval druhý za Magnierom, ale stále útočí na celkové víťazstvo - VIDEO

Preteky Okolo Slovenska sa zmenili na pomerne jednotvárny film v koncovkách etáp.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Okolo Slovenska 2025
Francúz Paul Magnier je zatiaľ absolútny suverén 69. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Foto: SZC/Soňa Niková
Ani štvrtá etapa cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Vrábľov do Sládkovičova (169,1 km), ktorá sa jazdila po rovine a vo veľkom teple, nebola iná ako tie predchádzajúce v kopcoch na východe Slovenska.

V závere ponúkla rovnaký obrázok ako aj po predchádzajúce tri dni. Zvíťazil Paul Magnier pred Lukášom Kubišom a Milanom Mentenom.

Štyrikrát prvý, aj 4-krát druhý

Francúz Magnier zvíťazil vo všetkých štyroch etapách, Slovák Kubiš bol štyrikrát druhý a dominantnosť najlepšej šprintérskej trojky narúša len Belgičan Menten, ktorý bol druhýkrát tretí a predtým bral štvrté a deviate miesto.

„Už ani neviem, čo mám k tomu povedať. Chlapci zo Soudalu odvádzajú skvelú robotu v leadoutoch v záveroch etáp a ja som tam prevažne sám… Je to o to zložitejšie bojovať o ten šprint a zase to teda bolo to isté ako posledné dni,“ vravel sklamaný Kubiš vo vysielaní Rádia Slovensko.

Stále so šancou

Kubiš má v tejto sezóne životnú formu a na Okolo Slovenska prišiel s cieľom vyhrať niektorú z etáp. Štyri druhé miesta a reálna šanca zaútočiť na celkové prvenstvo však nie sú na zahodenie, keďže pred nedeľńajším vyvrcholením pretekov Slovák zaostáva za Francúzom iba o 19 sekúnd.

V sobotu v Sládkovičove odovzdával ceny najlepším aj legendárny Peter Sagan, ktorý preteky Okolo Slovenska vyhral v roku 2021 bez toho, aby mal za sebou víťaznú etapu. Ukázal tak trochu cestu Kubišovi, ktorému sa tiež nepodarilo vyhrať ani jednue etapu. Teda platilo to do nedele.

Vršatec a Kohútka na záver

V nedeľu ukroja cyklisti posledných 124 km z celkového počtu takmer osemsto, ktoré boli v programe tohtoročných pretekov. Pôjdu z Novej Dubnice na vrch Kohútka v pohorí Javorníky. Tam sa po 15 km dlhom stúpaní skončia celé preteky. Cestou ich ešte čaká trikrát „výšľap“ na Vršatec, kde sa môže rozhodnúť o celkovom poradí.

„Jediné čo ma teší, je tých 30 km medzi posledným Vršatcom a Kohútkou. Ak by sa to tam rozpojilo, je tam šanca, že sa to na rovine opäť spojí… A ten záver? Bude to čisto o nohách, uvidíme ako to dopadne,“ dodal Kubiš.

