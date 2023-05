„Sadomasochistickí otroci“ či rúhanie. Umelecké dielo Ježiša s homosexuálmi pobúrilo europoslancov (foto)

Najnovšia výstava švédskej umelkyne Elisabeth Ohlsonovej v Európskom parlamente vyvolala hnev a protesty medzi pravicovými politikmi z Talianska, Francúzska či Poľska. Tí tvrdia, že ide o „rúhanie a neúctu“ a žiadali jej okamžité odstránenie.

Ako napísal denník The Times, expozícia totiž zobrazovala Ježiša s hviezdami európskej zástavy okolo hlavy, ktorý je obklopený homosexuálmi v latexovom oblečení. Okrem toho obsahovala aj obraz dvoch nahých mužov vytvárajúcich symbol kríža.

„Obraz predstavuje Ježiša, okolo ktorého sú apoštoli oblečení ako sadomasochistickí otroci,“ uviedla pre britský denník talianska europoslankyňa Maria Veronica Rossi z krajne pravicovej strany Lega. Sťažovala sa tiež na „nedostatok rešpektu voči miliónom veriacich v celej Európe.

Jej stranícky kolega a taliansky vicepremiér Matteo Salvini nepovažuje dielo švédskej umelkyne Elisabeth Ohlsonovej za umenie, ale za „vulgárnosť a neúctu“. Pod facebookovým príspevkom si za to vyslúžil viacero kritických komentárov. Proti výstave protestoval aj poľský poslanec Ryszard Legutko a ďalšia talianska poslankyňa Nicola Procacciniová.

Bývalý francúzsky europoslanec Philippe de Villiers vo svojom tweete zase napísal, že „Európska únia sa postupne vzďaľuje od svojich koreňov a popiera našu civilizáciu. Západ sa nechá pošpiniť, už nevie, kde žije“.

Kontroverzná výstava trvala od 2. do 5. mája a bola prístupná len pre tých, ktorí pracujú v parlamente alebo ktorí mali špeciálnu akreditáciu na návštevu. Pomáhala ju organizovať švédska europoslankyňa Malin Björk, ktorá je členkou strany švédskej ľavice. Tá sa umelkyne zastala a v negatívnych reakciách europoslancov vidí nenávisť voči LGBTI ľuďom.

„Len to potvrdzuje pravicové, nacionalistické a konzervatívne názory, pokiaľ ide o kresťanstvo a LGBTI ľudí. Postavíme sa za našich LGBTI súrodencov,“ povedala Björk.

Don’t miss it if you happen to be in the European Parliament in Brussels today! @ElisabethOhlson pic.twitter.com/9LYS0YJp6p

Na vlnu nevôle zareagovala aj samotná umelkyňa Elisabeth Ohlsonová, ktorá si nemyslí, že kritika jej diela je oprávnená. „Existujú milióny, niekoľko miliárd obrazov známych umelcov Ježiša s heterosexuálmi. Toto je len 12 obrázkov Ježiša milujúceho práva LGBTQ+. Jeden obrázok by pre nich nemal byť taký strašidelný,“ uviedla v krátkom videu.

An exhibition at the EU Parliament featuring an LGBT Jesus (in the background) has sparked protests from MEPs who say it is ‚blasphemous and disrespectful‘. Here is how the artist, Elisabeth Ohlson, responded to the critics. pic.twitter.com/1w7q8hZ0CG

— Pietro Guastamacchia (@ilpiotr) May 2, 2023