S menopauzou sa na Slovensku k lekárovi nechodí – ženy v tichosti trpia doma

Podľa údajov zdravotnej poisťovne Union ide ročne ku svojmu gynekológovi s problémami súvisiacimi s menopauzou len približne 5500 žien. Keď sa však pozrieme na celkový počet dám vo veku od 45 do 65 rokov, ktorých sa táto téma priamo dotýka, je toto číslo prekvapujúco nízke. Prečo je to tak? Je menopauza na Slovensku vnímaná ako prirodzený fyziologický jav, ktorý sa nijak nerieši, ani sa o ňom nerozpráva, napriek tomu, že ženám často znepríjemňuje život? Viac už o tom, prečo je menopauza tabu, prezradila pre Union PharmDr. Leila Zajac.

L. Zajac: Áno, mám rovnakú skúsenosť. Prirodzená menopauza (ak nastane medzi 45-55 rokom života) je síce prirodzený fyziologický jav, no ak jej sprievodné príznaky znižujú kvalitu života, riešenie nie je to vydržať, veď raz to prejde, ale začať to riešiť. Perimenopauzálnych príznakov je pritom viac ako 30! Štatisticky 8 z 10 žien vo väčšej či menšej intenzite niektoré z príznakov pocíti, z toho 3 do takej miery, že im to výrazne znižuje kvalitu života. Je dobré si uvedomiť, že obdobie prechodu, teda keď vaječníky prestávajú fungovať tak ako majú, môže v priemere trvať dlhých 7 rokov. Preto sú otváranie tejto témy v spoločnosti a osveta tak dôležité. Až príliš mnoho žien nevyhľadá odbornú pomoc. Žijú v presvedčení, že to, čo sa im deje, už patrí k tomuto veku, a že je to niečo, čo je potrebné si len pretrpieť.

Union: Prečo si to myslíte? Ako teda Slovenky riešia príznaky klimaktéria?

L. Zajac: Pred dvoma rokmi som si dala vypracovať reprezentatívny prieskum na vzorke vyše 1.000 žien (nad 35 rokov) na Slovensku o ich povedomí o menopauze. Z neho vyšlo, že väčšina žien, ktoré sú v prechode alebo po menopauze, si príznaky nezmierňuje, 23% skúša prírodné doplnky alebo bylinky a iba 5% žien užíva menopauzálnu hormonálnu terapiu. Zo štatistiky teda vyplýva, že v tichosti trpia a nemuseli by.

Union: Kedysi bola doba dožitia u ľudí podstatne kratšia – teda aj ženy strávili v období menopauzy a postmenopauzy len krátky čas života. Dnes však priemerná dĺžka života dosahuje u žien až 78 rokov a to je už riadna doba, počas ktorej má žena úplne iné hormonálne nastavenie…

L. Zajac: Áno, tým že priemerná dĺžka života sa predlžuje a my chceme zostať aktívne a produktívne aj dlhé roky po menopauze, je dobré vedieť, ako sa o seba postarať, aby sme zostali čo najdlhšie zdravé a v pohode. Menopauza, ako tzv. biologická brána do novej životnej etapy, si jednoducho zaslúži viac pozornosti. Osobne vnímam obdobie po 40-ke ako veľké okno príležitosti, kedy ešte môžeme mnohé vyvíjajúce sa nežiaduce (chorobné) stavy zvrátiť. Ak sme doteraz mali iné priority, teraz je konečne čas sa viac sústrediť na seba.

PharmDr. Leila Zajac Zakladateľka projektu https://vsetkoomenopauze.sk/ a tiež autorka brožúry KOMPAS Vízia ženy po 40: Navigácia životom plným zmien. Ak máte o brožúru záujem, nájdete ju na každej pobočke ZP Union, kde bude voľne k dispozícii. Leila Zajac je farmaceutka s 20+ ročnou pracovnou skúsenosťou v oblasti farmácie – v lekárni, v Štátnom Ústave pre Kontrolu Liečiv aj v medzinárodnej farmaceutickej firme, kde sa venovala registráciám liekov vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. Posledné roky sa intenzívne venuje osvete v oblasti ženského zdravia so zameraním na perimenopauzálne obdobie. Expertka na menopauzu Leila Zajac. Foto: Union

Union: Čo je v modernej medicíne momentálne najúčinnejšie na potlačenie nepríjemných príznakov menopauzy?

L. Zajac: Existuje viacero nehormonálnych a nefarmakologických možností, v závislosti od typu príznaku, ktorý chce žena riešiť. Čo sa týka byliniek s obsahom fytoestrogénov (napr. ploštičník strapcovitý alebo ďatelina lúčna) alebo extraktov zo sóje – účinnosť je veľmi individuálna, pretože záleží aj od dávky a výrobcu. Dôvod prečo niektorým ženám zaberie, a iným nie (čo sa zmierňovania príznakov týka) sa v poslednej dobe dáva do súvisu s črevným mikrobiómom a schopnosťou tieto látky metabolizovať. Zatiaľ najúčinnejšou terapiou pre manažment príznakov je práve menopauzálna hormonálna terapia, ktorá má aj preventívny účinok na kosti (ak je zvýšené riziko pre osteoporózu). Je žiaľ veľmi démonizovaná, preto sa jej veľa žien doslova bojí.

Union: Vyžaduje si podľa vášho názoru menopauza celostný prístup k vlastnému zdraviu?

L. Zajac: Jednoznačne! Každá z nás si musí vytvoriť svoju vlastnú sadu nástrojov pre svoj manažment menopauzy a ďalších pohodových rokov, podľa toho, čo v živote potrebuje pridať alebo odobrať. Napríklad aj pridať stretnutia s priateľmi, mať viac bielkovín a vlákniny v strave, pridať posilnenie svalov, kľudne aj hormonálnu liečbu, ak je potrebná, zájsť na terapiu, alebo obmedziť večerné popíjanie vína, vedieť viac povedať „nie”…Jeden jediný zázračný liek, žiaľ, neexistuje.

Brožúra KOMPAS Vízia ženy po 40: Navigácia životom plným zmien – k dispozícii na pobočkách ZP UNION. Foto: Union

Union: V prípade predčasnej menopauzy evidujeme v Unione úplne raritné množstvo žien – vo veku do 40tky ich bolo za posledných 10 rokov diagnostikovaných len 164. Ako si môžeme vysvetliť tento údaj?

L. Zajac: Mnohé ženy ani nevedia, že sú v predčasnej menopauze. Najnovšie štatistiky zo sveta však bohužiaľ hovoria o stúpajúcom trende výskytu, globálne je to približne 1-3,5% populácie; 1 z 1000 žien vo veku do 30 rokov, 1 z 10000 vo veku do 20 rokov.

Union: Prečo je to problém?

L. Zajac: Predčasná menopauza (alebo predčasná ovariálna nedostatočnosť), teda menopauza pred 40-tym rokom života, v sebe nesie oveľa vyššie riziko psychologických a sexuálnych ťažkostí, ale aj kardiovaskulárnych ochorení, osteoporózy a Alzheimerovej choroby. Napriek tomu sa jej nedostáva dostatok pozornosti.

Za všetko hovorí správa, ktorú som od jednej ženy dostala:

„…Moja mama sa dostala do menopauzy už v 35-ke a bolo jej vtedy pred štyridsiatimi rokmi povedané, že to je OK, môže byť rada, že už nebude krvácať. Dnes v 75-ke má Alzheimera, osteoporózu, bolesti a ja rozmýšľam, ako by mohla dopadnúť, keby jej vtedy niekto vysvetlil, aké riziká sú späté s predčasnou menopauzou a aké má možnosti.“

Takáto diagnóza má život meniace dôsledky, preto je veľmi dôležité, aby bola správna diagnostika vykonaná včas. Dodnes je žiaľ diagnostika u mladých žien zanedbaná a jej určenie v priemere trvá aj niekoľko rokov.

Union: Ako by mala vyzerať správna diagnostika?

L. Zajac: Diagnostika by mala zahŕňať dôkladnú osobnú aj rodinnú anamnézu, menštruačnú históriu, test hormónu FSH z krvi – 2x po sebe v rozmedzí 4-6 týždňov, príp. estradiolu E2, ako pomocnú informáciu sa odporúča pozrieť aj na hladinu AMH v krvi. Je potrebné vylúčiť iné možné ochorenia, ktoré môžu mať podobné príznaky.

V zásade treba svoj zdravotný stav a jeho zmeny odkonzultovať s odborníkom, teda so svojím lekárom – aj keď to celé pôsobí zložito, nejde o žiadne invazívne či bolestivé vyšetrenia a v konečnom dôsledku môžu dotyčnej dáme jednoznačne zmeniť život k lepšiemu.

