Manchester United podržal Amorima. Má tri roky na záchranu klubu

Britský miliardár a spolumajiteľ anglického futbalového klubu Manchester United Sir Jim Ratcliffe naznačil, že je pripravený dať trénerovi Rúbenovi Amorimovi dostatok času na zlepšenie situácie na Old Trafforde. Portugalský kouč čelí tlaku po desiatich mesiacoch vo funkcii, počas ktorých zaznamenal len 10 víťazstiev v Premier League.
Jeho bilancia vyvolala výzvy niektorých fanúšikov na jeho odvolanie, no Ratcliffe napriek náročnému začiatku novej sezóny naznačil, že si počká na koniec Amorimovej zmluvy v roku 2027. Ako príklad trpezlivosti uviedol pozíciu Mikela Artetu v Arsenale Londýn.
Gerrard označil svoju generáciu anglických reprezentantov za „egoistických lúzrov“
„Nemal najlepší štart sezóny,“ povedal Ratcliffe pre podcast The Times „The Business“. „Rúben musí počas troch rokov dokázať, že je skvelý tréner. To je môj postoj, tri roky, pretože futbal nie je záležitosťou jednej noci. Pozrite sa na Mikela Artetu v Arsenale, mal ťažké začiatky počas prvých dvoch rokov.“
Amorim v sobotu viedol svoj 50. zápas, keď United zdolali Sunderland 2:0, čo zlepšilo náladu na Old Trafforde. Jeho úspešnosť 40 % je najnižšia medzi „trvalými“ trénermi United od 70. rokov, keď mužstvo viedol Frank O’Farrell.
Dni Amorima v ManUnited sú vraj spočítané. Záujem prevziať tím z Old Traffordu má legenda Barcelony
Ratcliffe zdôraznil, že nebude robiť unáhlené rozhodnutia. „Niekedy nechápem médiá. Chcú okamžitý úspech. Myslia si, že je to ako prepnutie svetla. Zapnete vypínač a zajtra bude všetko ružové. Klub ako Manchester United sa nedá riadiť unáhlenými reakciami,“ dodal Ratcliffe podľa webu ESPN.