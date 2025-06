Ryan Gosling zachraňuje svet v novom epickom sci-fi

„Nie som astronaut.“ — „Ak nepôjdeš, zomrieš. A my ostatní tiež.“ Tak sa začína misia, ktorá má zachrániť celý svet.

Vizuálne podmanivý sci-fi triler Posledná šanca (Project Hail Mary), podľa rovnomenného knižného bestselleru Andyho Weira, prináša do kín príbeh obyčajného muža, ktorý sa prebudí sám na palube kozmickej lode – bez spomienok, ale s jedinou istotou: od neho závisí prežitie planéty Zem.

Pozrite si prvú ochutnávku:

Hlavnú rolu stvárňuje Ryan Gosling (Barbie, Drive) ako nepravdepodobný hrdina na ceste k hviezde, ktorá ako jediná nezhasla. Ryland Grace je učiteľ, ktorý však má titul z molekulárnej biológie a stáva sa jedinou nádejou na záchranu ľudstva. Scenár, podobne ako v prípade megaúspešného filmu Marťan s Mattom Damonom (7 nominácií na Oscara), napísal Drew Goddard (World War Z, Cabin in the Woods). Réžie sa ujali oskaroví tvorcovia Spider-Verza a The Lego Movie — Phil Lord a Christopher Miller, známi svojím invenčným prístupom, humorom a schopnosťou prepájať žánre.

Knižná predloha Posledná šanca patrí medzi najúspešnejšie sci-fi knihy posledných rokov — debutovala na popredných priečkach rebríčka New York Times, bola preložená do desiatok jazykov vrátane slovenčiny a pripravuje sa dokonca aj jej animovaná adaptácia.

Itafilm prinesie Poslednú šancu do kín v marci 2026. Čaká nás veľkolepé sci-fi o samote, dôvere, miestami humornej intergalaktickej spolupráci a o tom, že niekedy môže svet zachrániť práve ten, kto sa na to najmenej hodí. A, samozrejme, Ryan Gosling.

EXKLUZÍVNE V KINÁCH V MARCI 2026

