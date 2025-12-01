Trénerská zmena v Skalici. Kto nahradil odvolaného Oulehlu?

Tridsaťdeväťročný Roman Hudec už v minulosti pôsobil ako asistent trénera.
Roman Hudec
Tréner Roman Hudec v slovenskom futbalovom klube MFK Skalica. Foto: FB, www.facebook.com
Viac ako rok strávil na lavičke slovenského futbalového klubu MFK Skalica český odborník David Oulehla. Záhoráci však v tabuľke najvyššej domácej súťaže nazbierali v tejto sezóne len 12 bodov a prišlo k zmene.

Vedenie predposledného klubu tabuľky ho nahradilo Romanom Hudecom, ktorý už v minulosti pôsobil v Skalici. Tridsaťdeväťročný rodák z Nitry bol v klube asistentom Juraja Jarábka aj Pavla Majerníka. Zatiaľ naposledy viedol druholigové Zlaté Moravce.

„Skalica sa nenachádza v ľahkej situácii, ale keďže dôkladne poznám vedenie klubu, ako aj väčšinu kádra, prichádzam do známeho prostredia, v ktorom som pôsobil dva roky, aj keď na trochu inej pozícii. Viem, že nás nečaká ľahká úloha, ale ligu, ako aj výsledky Skalice som sledoval a prišiel som do klubu, aby sme urobili maximum pre úspech,“ povedal Roman Hudec pre klubový web, upozornil na to oficiálny web Niké ligy.

Nový kormidelník pomenoval aj métu, na ktorú sa spolu s mužstvom bude upierať. „Náš cieľ je jasný, chceme sa zachrániť v lige a tomu prispôsobíme všetko. V klube sme spoločne už niečo zažili a dosiahli, počas môjho predošlého pôsobenia sme sa dvakrát zachránili v lige a pevne verím, že sa nám to podarí aj do tretice,“ doplnil.

Poznamenal tiež, že v Skalici momentálne pracujú na príchode Gergelyho Geriho, ktorý by mal zaujať pozíciu asistenta trénera namiesto Kevina Absolona.

