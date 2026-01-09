Jaroslav Köstl má blízko k návratu do Ružomberka, klub zvažuje aj príchod Hübschmana

Bývalý dočasný tréner českej futbalovej reprezentácie Jaroslav Köstl by mohol pokračovať v kariére na Slovensku. Ako referuje web efotbal.cz s odvolaním sa na inFotbal, o jeho služby má záujem MFK Ružomberok, kde Köstl v minulosti už pôsobil.
Pred necelými štrnástimi rokmi pracoval v klube z Liptova ako športový riaditeľ a zdá sa, že u majiteľa klubu Milana Fiľa si vtedy vybudoval dobré meno. Aktuálne je bez angažmánu po tom, ako skončil pri českej reprezentácii v pozícii dočasného hlavného trénera.
Hrošovský sa po 7 rokoch vrátil do Plzne. Šéf klubu otvoril fľašu sektu, ktorú im Slovák daroval
Ružomberok sa dlhodobo nebráni spolupráci s českými odborníkmi a ani tentoraz by nemalo ísť o výnimku. Na lavičke mužstva momentálne sedí Ondřej Smetana, no podľa dostupných informácií nie je jeho pozícia istá a vedenie klubu už zvažuje zmenu.
Zaujímavosťou je, že v Ružomberku aktuálne pôsobí aj Daniel Köstl, dvadsaťsedemročný brat Jaroslava Köstla. Podľa inFotbal.cz zvažoval návrat do Česka, no napokon sa rozhodol zotrvať na Slovensku.
Spolu s Köstlom by do Ružomberka mohla zamieriť aj ďalšia známa postava českého futbalu. Zdroje eFotbal.cz uvádzajú, že klub má záujem o Tomáša Hübschmana, bývalého manažéra reprezentácie, ktorý by mohol prevziať post športového riaditeľa.
Zamieri Bobček do anglickej Premier League? Kuciak mu radí, nech sa s prestupom neponáhľa
Hübschman ešte počas silvestrovského derby internacionálov Sparty a Slavie tvrdil, že počas Vianoc žiadne pracovné ponuky neriešil. Zároveň však naznačil, že situácia sa môže rýchlo zmeniť, čo by sa podľa dostupných informácií mohlo čoskoro potvrdiť.
Podľa zdrojov blízkych klubu je už len otázkou času, kedy Ružomberok oficiálne predstaví nové posily v realizačnom tíme.