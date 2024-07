Ružomberok do Európskej ligy vstúpil vytúženým triumfom, pred odvetou v Kazachstane si vypracoval výbornú pozíciu

Futbalisti Ružomberka zažili úspešný a gólovo úrodný vstup do sezóny 2024/2025. „Tím spod Čebraťa“ triumfoval na svojom ihrisku v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy UEFA nad kazašským tímom FC Tobol Kostanaj 5:2 a veľmi výrazne sa priblížil k postupu do ďalšej fázy druhej najprestížnejšej pohárovej súťaže v Európe. Odveta je na programe na severe Kazachstanu vo štvrtok 18. júla o 17.00 h.

Výrazný podiel na triumfe víťaza Slovenského pohára v sezóne 2023/2024 majú obrancovia, keďže práve tí sa postarali o všetkých päť gólov v sieti súpera. Za zmienku stojí aj fakt, že štyri z nich sa zrodili po rohovom kope.

Päť gólov strelili štyria hráči

Dvomi gólmi sa blysol Matúš Malý a po jednom pridali český legionár Šimon Gabriel, Alexander Selecký i striedajúci navrátilec do klubu Matej Madleňák.

„Na zápas sme sa svedomito pripravovali a myslím si, že to bolo vidieť. Snažili sme sa eliminovať silné stránky súpera, čo sa nám až na dva inkasované góly podarilo. Už dlho som nezažil duel, v ktorom by sme zo štyroch štandardných situácií strelili štyri góly,“ povedal v rozhovore pre STVR Šport Matúš Malý.

Podľa trénera Ondřeja Smetanu bolo kľúčové to, že jeho zverenci v priebehu prvého polčasu zistili, že s Tobolom je možné hrať aktívny futbal.

Od ideálu mali pomerne ďaleko

„Tam chlapci správne vycítili, že priestory na využitie sa odkryjú, čo sa aj stalo. Všetko sme v uplynulých dňoch ladili smerom k tomuto zápasu, no vieme, že sa blíži už aj liga. Dnes to bol výsledkovo sen, no z herného a hlavne pohybového hľadiska to malo od ideálu pomerne ďaleko,“ zhodnotil kormidelník z Česka.

Ružomberčania v prípade postupu nastúpia v 2. kvalifikačnom kole EL proti tureckému Trabzonsporu. Ak proti Tobolu neuspejú, presunú sa do Európskej konferenčnej ligy a zmerajú si sily so švajčiarskym FC St. Gallen.

„Je to slušný výsledok do odvety. Vyhrali sme zaslúžene, ale sme len v polčase. Vieme, že sa na odvetu musíme dobre pripraviť,“ uzavrel zadák Selecký.