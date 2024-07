Ružomberčanov čaká náročný štart do novej sezóny, v prvom kvalifikačnom kole Európskej ligy nastúpia proti „rozbehnutému“ súperovi

Futbalistov slovenského klubu MFK Ružomberok čaká už vo štvrtok úvodný duel v sezóne 2024/2025. Zverenci českého kouča Ondřeja Smetanu privítajú na svojom trávniku v 1. kvalifikačnom kole Európskej ligy kazašský tím FC Tobol Kostanaj.

To, že víťaz Slovenského pohára z uplynulého ročníka nebude v úlohe favorita, si veľmi dobre uvedomuje aj novovymenovaný kapitán klubu Martin Chrien.

„Bude to kvalitný tím. Musíme sa pripraviť čo najlepšie a dať si na nich pozor,“ povedal o ďalekom súperovi 28-ročný ofenzívny stredopoliar pre oficiálny klubový web.

Vyššia zápasová prax

Súper „tímu spod Čebraťa“ si v predchádzajúcej sezóne v pohárovej Európe počínal dobre. Jeho cestu ukončila až v play-off Európskej konferenčnej ligy česká Viktoria Plzeň. Tobol pritom vlani v lete vyradil aj švajčiarsky FC Bazilej.

Navyše, proti Ružomberku sa bude môcť oprieť o vyššiu zápasovú prax, keďže v Kazachstane majú odohraných už dvanásť kôl v rámci aktuálneho ligového ročníka.

Spokojnosť s prípravou na duel

S prípravou na duel, ktorý môže výrazne ovplyvniť celú sezónu, je spokojný aj kouč Smetana.

„Myslím si, že sme splnili skoro všetko, čo sme mali v pláne zvládnuť počas prípravného obdobia. Úvod nám trošku narušilo to, že tri či štyri dni pršalo. To obdobie sme využili inak. Mali sme dobré podmienky v Slovinsku, kde sme odohrali kvalitné zápasy. Mali sme dobré ihrisko, stravu, hotel, regeneráciu. Všetko, čo sme potrebovali. Narazili sme tam na kvalitných súperov. Boli zase úrovňou o level vyššie ako v zime, aj sme chceli zvyšovať náročnosť prípravy. To sa podarilo. Súperi nás preverili,“ zhodnotil priebeh letnej prípravy Smetana.

Náročné logistické kroky

Ružomberčania majú za sebou aj náročné logistické kroky súvisiace s odvetou v Kazachstane.

„Mňa osobne prekvapila výška nákladov súvisiaca s výjazdom do Kazachstanu. Letecké spoločnosti pýtajú dvojnásobnú sumu oproti tomu, čo pýtali napríklad v roku 2021. Ovplyvňujú to viaceré faktory. Vojna na Ukrajine, obdobie po Covide, keď pretrváva nedostatok personálu, no na druhej strane je vysoký dopyt po lietadlách, keďže cestovanie sa obnovilo. Ďalšími vecami, čo na to vplývajú, sú samozrejme aj vzdialenosť a Kazachstan destinácia ako taká nedáva spoločnostiam takú logiku. Viacmenej tam viažu lietadlo, ktoré tam musí byť celý čas. To všetko vplýva na cenu a tá je extrémne vysoká,“ ozrejmil riaditeľ klubu a predseda predstavenstva Ľubomír Golis.

Súboj Ružomberka proti Tobolu Kostanaj je na programe vo štvrtok 11. júla o 19.00 h. Odveta sa bude hrať o týždeň neskôr na severe Kazachstanu. Ružomberčania v prípade postupu nastúpia v 2. kvalifikačnom kole EL proti tureckému Trabzonsporu. Ak proti Tobolu neuspejú, presunú sa do Európskej konferenčnej ligy a zmerajú si sily so švajčiarskym FC St. Gallen.