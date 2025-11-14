Ružinov schválil na budúci rok vyše 100 miliónov eur, poslanci z Team Bratislava hovoria o historicky najvyššom rozpočte

Bratislavský Ružinov na novembrovom zastupiteľstve schválil rozpočet mestskej časti na rok 2026. Poslanci z Team Bratislava pre Ružinov uvádzajú, že ide o historicky najvyšší rozpočet vo výške viac ako 100 miliónov eur.
Rozpočet je plánovaný ako vyrovnaný a počíta s viacerými významnými investíciami ako energetická obnova budovy miestneho úradu, či rekonštrukcia a modernizácia obecných bytov.
Plánované investície
V oblasti obnovy detských ihrísk a športovísk rozpočet počíta s rekonštrukciou areálu na ZŠ Borodáčová za 215-tisíc eur, projektom rekonštrukcie Areálu hier pri Štrkoveckom jazere za 380-tisíc eur, či pumptrackom Ružinovská v hodnote 400-tisíc eur. Ďalšie plánované investície budú smerovať do detských ihrísk Svidnícka, Nezábudkova, Ružová dolina, Staré záhrady a do športoviska Novohradská.
V rámci verejných priestorov sú plánované investície do vnútrobloku Jégeho vo výške 450-tisíc eur, vnútrobloku Narcisová vo výške 1,5 milióna eur a 750-tisíc eur do Trhoviska Herlianska. V oblasti kultúry plánujú investovať dva milióny do Obecnej radnice a 3,7 milióna do SD Trnávka. V oblasti školstva sú plánované investície do základných škôl Vrútocká, Mierová a Haburská. Na Vrútockej je plánovaná prístavba pavilónu za 4 milióny eur.
Financovanie z eurofondov
V oblasti dopravy sú plánované investície na parkovacie zálivy na Drieňovej, rekonštrukcie ciest a chodníkov za 2,1 milióny eur a TIOP Ružinovský parkovací dom Astronomická. V rámci sociálnych služieb poputujú investície na energetické opatrenia RDS Sklenárová vo výške 5 miliónov eur. „Treba zdôrazniť, že väčšina financií na tieto investície ide z eurofondov. Mestská časť si taktiež berie úvery na niektoré investičné akcie,“ konštatujú poslanci.
Veľké investičné akcie z roka 2025 sa budú dokončovať v roku 2026 ako napríklad projekt pre priecestie Ivánska cesta alebo Kozmos – revitalizácia verejných priestorov. „Dôležité je aj poznamenať, že nejde o mestský rozpočet, a teda tu nie sú zahrnuté mestské projekty v Ružinove,“ dodávajú poslanci.