Negatívny rekord, ktorý nedosiahol nikto za 137 rokov. Leicester sa strápnil pred vlastnými fanúšikmi - VIDEO

Strelecká neschopnosť, aká nemá obdobu v histórii anglického profesionálneho futbalu. Leicester City na domácom ihrisku nestrelil gól posledné štyri mesiace. Informoval o tom web sport.cz.

Tím, ktorý prehrou 0:1 s Liverpoolom spečatil svoje vypadnutie o súťaž nižšie, naposledy skóroval v lige pred vlastnými fanúšikmi 8. decembra minulého roka. Odvtedy v deviatich prípadoch ani raz.

Iróniou osudu je, že klub trénuje Ruud van Nistelrooy. Bývalý urastený holandský útočník, postrach obrán v prvej dekáde nového tisícročia, ktorý strieľanie gólov považoval za absolútnu rutinu.

V histórii anglickej najvyššej súťaže, ktorá sa hrá od roku 1888, sa ešte nikdy nikomu nestalo, aby sa takto strelecky trápil pred vlastnými priaznivcami. A to odvtedy prešlo už 137 rokov.

„Neexistujú slová, ktoré by vyjadrili moje pocity z tejto sezóny. Nemáme žiadne výhovorky. Strápnili sme sa, nesmierne to bolí. Fanúšikovia, je nám to ľúto. Naše výkony jednoducho neboli dobré,“ reagovala klubová legenda Jamie Vardy.

Ten sa v roku 2016 senzačne tešil z majstrovského titulu a za klub odohral takmer 500 zápasov.

Leicester City are the first side in top-flight history to go nine consecutive home games without scoring a goal.

Their relegation to the Championship is confirmed with an unwanted record. ⬇️ pic.twitter.com/w3EZlw2YJA

— Squawka (@Squawka) April 20, 2025