Rutte: Ďalším terčom Ruska by sa mohli stať členovia NATO

Generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval, že členovia tejto aliancie by sa mohli stať „ďalším terčom Ruska“ a vyzval na rýchle zvýšenie obranných výdavkov, aby sa predišlo vojne, akú zažili predchádzajúce generácie. Informuje o tom web CNN.
„Musíme byť pripravení, pretože konflikt už neprebieha v bezpečnej vzdialenosti. Konflikt stojí pri našich dverách. Rusko prinieslo vojnu späť do Európy a musíme byť pripravení na rozsah vojny, akú zažili naši starí a prastarí rodičia,“ povedal vo štvrtok Rutte.
Zároveň dodal, že ak NATO „splní svoje záväzky, takúto tragédiu môžeme odvrátiť“. Podľa Rutteho „Rusko môže byť pripravené použiť vojenskú silu proti NATO do piatich rokov“.
„Príliš mnohí veria, že čas je na našej strane. Nie je. Teraz je čas konať. Obranné výdavky a výroba musia rýchlo stúpať,“ konštatoval šéf NATO
Členovia Severoatlantickej aliancie sa v júni dohodli, že do roku 2035 zvýšia svoje obranné výdavky na päť percent hrubého domáceho produktu. Ide o viac ako dvojnásobok súčasných dvoch percent.
Rutte priznal, že „Európa sa bude musieť do určitej miery viac postarať o vlastnú obranu“, ale zdôraznil aj americký záväzok voči NATO.
„Je kľúčové zachovať transatlantické puto v jeho dnešnej podobe,“ povedal a dodal, že „bez bezpečného Atlantiku nemožno brániť USA a na udržanie bezpečnosti Atlantiku je potrebné NATO.“