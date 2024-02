Ruský útok zasiahol nemocnicu v Charkovskej oblasti. Letecké bomby poškodili fasádu, okná aj strechu (video)

Ruský útok riadenými leteckými bombami v stredu večer poškodil nemocnicu v obci Velykyj Burluk v Charkovskej oblasti. Obete na životoch neboli hlásené, uviedol na komunikačnej platforme Telegram tamojší gubernátor Oleh Synjehubov. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Evakuovaných bolo približne 38 ľudí, pričom štyrom z nich na mieste poskytli prvú pomoc. Poškodená bola fasáda budovy, okná a strecha.

A hospital in the Kharkiv region came under Russian shelling overnight injuring four people, the State Emergency Service of Ukraine said.

38 people were evacuated and four of the injured were given first aid at the scene the department said.#Ukraine️ #UkraineRussiaWar #Russia pic.twitter.com/BUtJLaUcAR

