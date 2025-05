Ruský rýchlokorčuliarský tréner Jevgenij Lalenkov rozhorčene reagoval na rozhodnutie Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) týkajúce sa žiadostí ruských športovcov o účasť vo výbere na budúcoročné zimné olympijské hry.

Ako referuje web glavcom.ua, ISU povolila štart iba 18 ruských korčuliarov a rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe. Lalenkov označil rozhodnutie ISU za „ponižujúce“.

Tradičné naratívy

„Nepovedal by som, že to bolo očakávané rozhodnutie, bral som to ťažko. A nie kvôli sebe. Moja trénerská kariéra bola dosť dlhá,“ povedal Lalenkov a dodal: „Verím však, že situácia sa môže zmeniť v dôsledku udalostí, ktoré sa dejú vo svete. A možno to ovplyvní rozhodnutie ISU. Na situáciu sa pozerám s optimizmom.“

Lalenkov tiež vyhlásil, že s Rusmi sa zaobchádza ako s „úplne bezcennými ľuďmi“. „Pierre de Coubertin povedal, že olympijské hnutie by malo byť oslobodené od politiky, a tu sme všetko pomiešali a takto to teraz vyzerá. Je to nepríjemné, nechutné,“ skonštatoval ruský tréner.

Nezmienil sa však o dôvode, prečo sa Rusko v danej situácii ocitlo. O vojne na Ukrajine, ktorú pred viac ako tromi rokmi rozpútala Moskva, nehovoril.