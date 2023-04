Ruský raketový útok na obytnú budovu v Záporoží zabil muža a jeho 11-ročnú dcéru (video)

Dvoch civilistov zabili v noci na nedeľu dve ruské rakety, ktoré zasiahli súkromný obytný dom v ukrajinskom meste Záporožie. Uviedol to na komunikačnej platforme Telegram starosta mesta Anatolij Kurtev. Obeťami útoku sa podľa neho stal 50-ročný muž a 11-ročné dievča. Poškodených bolo viac ako desať budov v okolí. Informuje o tom portál Kyiv Independent.

Mesto Záporožie je terčom častých útokov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Časť Záporožskej oblasti okupujú ruské sily, ale Moskve sa nepodarilo obsadiť celú oblasť.

ZAPORIZHZHIA 09.04

The footage of rescuers pulling a 46-year-old woman out of the rubble

A 50-year-old father and 11-year-old daughter died as a result of a rocket attack on Zaporizhzhia. At that time, the eldest daughter was visiting. Doctors are fighting for the mother’s life pic.twitter.com/gFdT2pLqGq

