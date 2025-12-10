Česká republika pod vedením hnutia ANO nového premiéraAndreja Babiša prestane podporovať proukrajinské aktivity a opustí radikálny protiruský tábor, uviedol v komentári pre ruský denník Izvestija politológ Vadim Truchačev.
Spolupráca s Ficom a Orbánom
Ako informuje web Novinky.cz, podľa ruského politológa bude Babiš spolupracovať s premiérmi Maďarska a Slovenska Viktorom Orbánom a Robertom Ficom, ukončí českú muničnú iniciatívu a zastaví dodávky zbraní Kyjevu.
„Česká republika sa vzdá dodávok zbraní prostredníctvom štátnych kanálov. Skončí aj muničná iniciatíva predchádzajúcej vlády,“ napísal Truchačev. Dodal však, že české firmy budú zbrane Ukrajine aj naďalej sprostredkúvať či predávať.
Menej podpory pre ukrajinských utečencov
Hnutie ANO počas kampane avizovalo, že v prípade víťazstva iniciatívu zastaví, neskôr však pripustilo jej preskúmanie. Osud projektu tak zostáva nejasný. Podľa Truchačeva sa k Babišovi vo vláde pridajú aj protiukrajinská SPD Tomia Okamuru a Motoristé sobě Petra Macinku.
Všetky tri strany podľa neho zastávajú tvrdý postoj voči ukrajinským utečencom. „Budú im postupne odoberané dávky a budú vytláčaní zo zeme,“ uviedol.
Obnova víz pre občanov Ruska
Politológ ďalej predpokladá, že nová česká vláda nebude iniciovať obmedzenia pohybu ruských diplomatov v EÚ, ako to robil bývalý minister zahraničných vecíJan Lipavský.
Očakáva tiež obnovenie vydávania víz občanom Ruska a zrušenie požiadavky, aby sa Rusi žijúci v Česku vzdali svojho občianstva pri získavaní českého pasu. Podľa Truchačeva sa ministri pravdepodobne nepokúsia zabaviť ruské aktíva v krajine.
Napriek tomu Moskva podľa neho nemôže očakávať, že Praha obnoví vzťahy s Ruskom v pôvodnom rozsahu.